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Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов
Явка на выборах губернатора Самарской области по итогам двух дней голосования составила 40,35%, таким образом, в выборах поучаствовали свыше 962 тысячи... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:30
2024-09-07T20:30
2024-09-07T20:30
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самарская область
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алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
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САМАРА, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области по итогам двух дней голосования составила 40,35%, таким образом, в выборах поучаствовали свыше 962 тысячи избирателей, сообщил областной избирком в своем Telegram-канале. "В Самарской области на 20.00 (19.00 мск) явка составила 40,35 %. Свой выбор уже сделали 962 060 жителей Самарской области", - говорится в сообщении ведомства. В предыдущих выборах губернатора Самарской области во второй день голосования явка составляла 36,4% В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.
https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html
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политика, самарская область, россия, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, самарская губернская дума, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, Самарская Губернская Дума, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов
Явка на выборах главы Самарской области по итогам двух дней составила 40,35%