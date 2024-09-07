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Явка на выборах главы Астраханской области достигла 34,97 процента
Явка на выборах главы Астраханской области достигла 34,97 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Астраханской области достигла 34,97 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 34,97%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:49
2024-09-07T19:49
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 34,97%, сообщает избирком региона. "По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 20.00 (19.00 мск) 7 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие 248,170 человек, что составляет 34,97% от общего количества избирателей региона", - говорится в сообщении. Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя. Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября 2024 года. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. Согласно данным избиркрма региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.
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Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Астраханской области достигла 34,97 процента
Явка на выборах главы Астраханской области по итогам двух дней составила 34,97%