https://ria.ru/20240907/yavka--1971291511.html

Явка на выборах в Тульской области достигла 30,67 процента

Явка на выборах в Тульской области достигла 30,67 процента - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах в Тульской области достигла 30,67 процента

Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 15.00 мск составила 30,67%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:58

2024-09-07T15:58

2024-09-07T16:32

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ТУЛА, 7 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 15.00 мск составила 30,67%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии. В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России). Выборы состоятся с 6 по 8 сентября, в прямом формате. "В Тульской области явка избирателей по состоянию на 15.00 7 сентября составила 30,67%", - говорится в сообщении. Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html

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политика, тульская область, россия, алексей дюмин, дмитрий миляев, алексей лебедев, кпрф, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024