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Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,2 процента
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,2 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,2 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 20.00 (совпадает с мск) субботы составила 52,02%, сообщила журналистам представитель избирательной комиссии... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:44
2024-09-07T20:44
2024-09-07T20:51
политика
курская область
выборы в россии — 2024
алексей смирнов (политик)
единая россия
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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 20.00 (совпадает с мск) субботы составила 52,02%, сообщила журналистам представитель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова."По состоянию на 20 часов явка составляет 52,02%. Явка на дистанционном и электронном голосовании составляет 78%. Комиссии работают в штатном режиме", - сказала Малахова.Представитель полиции Владимир Шульгин сообщил, что нарушений общественного порядка на избирательных участках не допущено.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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политика, курская область, выборы в россии — 2024, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф
Политика, Курская область, Выборы в России — 2024, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,2 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на второй день составила 52,2%