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Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 22 процента

Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 22 процента - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 22 процента

Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 15.00 второго дня голосования составила 22,68%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:55

2024-09-07T16:55

2024-09-07T16:55

политика

санкт-петербург

псковская область

республика карелия

александр беглов

сергей малинкович

единая россия

лдпр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 15.00 второго дня голосования составила 22,68%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. "На выборах губернатора Петербурга на 15.00 (субботы - ред.) явка составила 22,68%, или 866 543 избирателя", - сказал он журналистам. На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 15.00 составляла 16,25%, следует из материалов на сайте горизбиркома. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.

санкт-петербург

псковская область

республика карелия

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политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024