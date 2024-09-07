https://ria.ru/20240907/vybory-1971252891.html

ЦИК обратился к КПРФ с просьбой разобраться с распространением "методичек"

ЦИК обратился к КПРФ с просьбой разобраться с распространением "методичек" - РИА Новости, 07.09.2024

ЦИК обратился к КПРФ с просьбой разобраться с распространением "методичек"

ЦИК обратился к КПРФ с просьбой разобраться с распространением "методичек" в дни голосования, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:56

2024-09-07T12:56

2024-09-07T15:00

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЦИК обратился к КПРФ с просьбой разобраться с распространением "методичек" в дни голосования, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Есть такое радикальное крыло, которое занимается выборами уважаемой партии КПРФ, которое в очередной раз опять оказывается наблюдательным членом у них от партии… В интернете распространяются якобы методические материалы в помощь членам избирательных комиссий, наблюдателей от КПРФ, но в этих методичках содержатся посылы, которые противоречат закону, дезориентируют членов комиссии и выключают их из работы по организации выборов", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования во второй день выборов. По ее словам, основная идея этих материалов - заваливание комиссии необоснованными требованиями и воспрепятствование ее работе. Например, в "методичке" пытаются доказать незаконность электронного голосования в Москве, несмотря на то, что его законность установлена федеральным законом, отметила она. "Началось это во время президентской кампании, тогда пришлось нами глубоко уважаемому Геннадию Зюганову направить нашу позицию, письмо с просьбой воздействовать на этих ребят, которые иногда не ведают, что творят", - рассказала глава ЦИК. Памфилова отметила, что со стороны руководства партии тогда была адекватная реакция, но к единому дню голосования 2024 эти материалы стали ещё хуже.

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политика, россия, москва, элла памфилова, геннадий зюганов, кпрф, кпрф