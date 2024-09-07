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Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день - РИА Новости, 07.09.2024
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11:10 07.09.2024 (обновлено: 11:55 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html
Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день
Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день - РИА Новости, 07.09.2024
Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день
Голосование на выборах проходит в 62 из 83 регионах России на второй день голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:10
2024-09-07T11:55
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Голосование на выборах проходит в 62 из 83 регионах России на второй день голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Вчера, как вы знаете, открылись избирательные участки в 49 регионах из 83, где выборы проходят. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования во второй день выборов. Она отметила, что в 11 регионах идут выборы местного самоуправления, а еще в двух регионах - в Мурманской и Челябинской областях - начались выборы губернатора. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024
Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день

Памфилова: голосование на выборах во второй день проходит в 62 из 83 регионах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. 7 сентября 2024
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. 7 сентября 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Голосование на выборах проходит в 62 из 83 регионах России на второй день голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Вчера, как вы знаете, открылись избирательные участки в 49 регионах из 83, где выборы проходят. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования во второй день выборов.
Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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Вчера, 06:57
Она отметила, что в 11 регионах идут выборы местного самоуправления, а еще в двух регионах - в Мурманской и Челябинской областях - начались выборы губернатора.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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