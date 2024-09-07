https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html

Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день

Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день - РИА Новости, 07.09.2024

Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день

Голосование на выборах проходит в 62 из 83 регионах России на второй день голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:10

2024-09-07T11:10

2024-09-07T11:55

политика

россия

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Голосование на выборах проходит в 62 из 83 регионах России на второй день голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Вчера, как вы знаете, открылись избирательные участки в 49 регионах из 83, где выборы проходят. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования во второй день выборов. Она отметила, что в 11 регионах идут выборы местного самоуправления, а еще в двух регионах - в Мурманской и Челябинской областях - начались выборы губернатора. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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политика, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024