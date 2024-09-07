https://ria.ru/20240907/vybory-1971225702.html

В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ

В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2024

В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ

Более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ (дистанционно - электронное голосование) на выборах губернатора Курской области по данным на утро субботы, сообщил... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:21

2024-09-07T09:21

2024-09-07T09:21

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выборы в россии — 2024

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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ (дистанционно - электронное голосование) на выборах губернатора Курской области по данным на утро субботы, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "На 8 утра 58 390 человек проголосовали по ДЭГ", - сообщил Черкашин, отметив, что работа избирательных участков проходит в штатном режиме. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что порядка 90 тысяч жителей Курской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе. В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

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политика, курская область, николай булаев, алексей смирнов (политик) , цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024