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В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2024
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09:21 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vybory-1971225702.html
В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ
В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2024
В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ
Более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ (дистанционно - электронное голосование) на выборах губернатора Курской области по данным на утро субботы, сообщил... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:21
2024-09-07T09:21
политика
курская область
николай булаев
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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ (дистанционно - электронное голосование) на выборах губернатора Курской области по данным на утро субботы, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "На 8 утра 58 390 человек проголосовали по ДЭГ", - сообщил Черкашин, отметив, что работа избирательных участков проходит в штатном режиме. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что порядка 90 тысяч жителей Курской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе. В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
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политика, курская область, николай булаев, алексей смирнов (политик) , цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Николай Булаев, Алексей Смирнов (политик) , ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ

Более 58 тысяч курян проголосовали по ДЭГ на выборах губернатора

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ (дистанционно - электронное голосование) на выборах губернатора Курской области по данным на утро субботы, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.
"На 8 утра 58 390 человек проголосовали по ДЭГ", - сообщил Черкашин, отметив, что работа избирательных участков проходит в штатном режиме.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что порядка 90 тысяч жителей Курской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе.
В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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ПолитикаКурская областьНиколай БулаевАлексей Смирнов (политик)ЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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