https://ria.ru/20240907/vybory-1971213562.html

В Челябинской области открылись избирательные участки

В Челябинской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 07.09.2024

В Челябинской области открылись избирательные участки

Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Челябинской области открылись в 6.00 мск. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:03

2024-09-07T06:03

2024-09-07T16:34

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Челябинской области открылись в 6.00 мск. Выборы губернатора Челябинской области будут проходить 2 дня – 7 и 8 сентября. "В Челябинской области будет открыто 2258 постоянно действующих и 17 временных участковых избирательных комиссий", - сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии. Для организации голосования на выборах высшего должностного лица региона изготовлено более 2,58 миллиона избирательных бюллетеней, 642679 из них предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ, уточняет избирком. С 27 августа по 1 сентября все бюллетени доставлены в 51 территориальную избирательную комиссию, добавляется в сообщении. Кроме того, по данным облизбиркома, пропускной режим будет организован на всех избирательных участках полицейскими, для проведения досмотровых мероприятий предусмотрено использование стационарных и ручных металлодетекторов. В регионе кроме обычного волеизъявления можно будет воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Так, в области было подано более 162 тысяч заявлений на участие в ДЭГ, а также более 15,5 тысяч заявлений о голосовании по месту нахождения - "Мобильный избиратель", поясняет избирком.

https://ria.ru/20240906/vybory-1971188063.html

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политика, челябинская область, выборы в россии — 2024, единый день голосования в россии, россия