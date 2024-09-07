https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

Началась третья мировая, цифровая, война

Началась третья мировая, цифровая, война - РИА Новости, 07.09.2024

Началась третья мировая, цифровая, война

Единственное, что сегодня по-настоящему тревожит (и тревожит очень существенно) глубинное государство Запада, — взять верх над Россией. И нет, не в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:02

аналитика

технологии

россия

сша

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

украина

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Единственное, что сегодня по-настоящему тревожит (и тревожит очень существенно) глубинное государство Запада, — взять верх над Россией. И нет, не в геополитическом кризисе на Украине (там игра сыграна и карты их биты, просто в этом, разумеется, они пока не признаются). Можно швыряться угрозами о поставках на ЛБС для ВСУ таких ракет, сяких ракет, но и это тоже больше для отвлечения внимания на, как писали в стареньких учебниках про информационные войны, "ничтожную цель".Главная война — без рубежей и границ, поэтому ее можно и, скорее всего, нужно назвать третьей мировой, — разворачивается в цифровом пространстве. Американцы, увлеченные игрой на пресловутой большой шахматной доске, не успели заметить, как мы — точнее, не мы все, а подготовленные Россией математики и инженеры-программисты — их успели обставить. Уйти как от стоячих — так говорят в беговом спорте.На днях уполномоченные вводить против нас санкции люди из Вашингтона выкатили очередную серию рестрикций (касающихся распространения информации во Всемирной сети, как раньше называли интернет), которые чрезвычайно напоминают план, введенный в действие американским правительством, ФБР и ЦРУ аж в 1943 году. План носил имя "Венона" (женское имя символизирует нечто эфемерное и воздушное), и цель у него была — просеять практически все взрослое население США на наличие симпатий к СССР и в связи с этим на потенциальную работу на Кремль. Агент, агент влияния, связной — вся шпионская терминология была задействована.Шпиономания — это для простых американцев, а для непростых — поставить все мыслимые препоны распространению той идеологии, которую люди из Вашингтона считали вредоносной.Если параллельно решались какие-то тактические задачи — отлично, но главное — не дать американцам услышать, увидеть, узнать альтернативную точку зрения. Да, в государстве, где есть Первая поправка, гарантирующая свободу слова, есть и Четвертая, гарантирующая неприкосновенность частной жизни и переписки. Почему? А потому, что идея, если она популярна и поддерживается массово, становится материальной силой. Можно не любить Маркса и спорить с ним "по экономике", но тут он был аксиоматичен. Так что примем тезис как данность.Сегодня, в эпоху соцсетей, любая альтернативная идея может охватить миллионы. За считаные часы. Даром, что ли, после событий на Капитолийском холме владельцев этих самых соцсетей, отодрав публично розгами, заставили не только раскрыть личные данные тех, кто пришел поинтересоваться работой конгрессменов, но и помочь практически всех идентифицировать.Ну а потом включилась медийная машина, сделала из этих людей врагов общества, которые "хотели подорвать основы государственной власти США". Кстати, бароны соцсетей, если бы хотели следовать той самой Первой поправке Билля о правах, могли проигнорировать вызов в конгресс. Они этого не сделали по очень простой причине — все эти соцсети уже давно были под колпаком спецслужб. А мы знаем, что бывает в Соединенных Штатах с такими непокорными. Уничтоженная репутация или даже физическое устранение.Один из разработчиков проекта "Венона" Томас Брейден — человек, близкий очень Аллену Даллесу, — говорил вполне открыто: "А что тут такого? Операции спецслужб США никогда не интересует моральный аспект их действий".Россия сегодня стала для простых американцев источником альтернативных — то есть иных, не поддающихся цензуре политкорректности — новостей, взглядов, позиций и мнений. С тезисами, которые мы продвигали, можно было спорить, поскольку мы готовы были каждый из них доказать — и доказать аргументированно. На глазах этих самых простых американцев обваливались их главные, как они думали, общественные институты, например президентские выборы или судебная система, и здравые слова, которые объясняли, что происходит, немедленно вычеркивались поэтому из любого медийного пространства. Но когда речь шла о "мелочах" вроде устроенного непростыми американцами кризиса на Украине — это было, конечно, глубинному государству неприятно и порой болезненно, но переживаемо.Но когда вот прям сейчас до выборов, то есть до дня, когда все, что строилось почти 40 лет, во что были угроханы сотни миллиардов, если считать не только военную помощь последние два с небольшим года СВО, а вообще все время украинской независимости, может рухнуть, — до этого дня икс остается два месяца, действовать можно только без перчаток и, естественно, забыть про мораль.Можно выставить своих союзников-французов полными придурками, написав Павлу Дурову списочек обвинений, половина из которых улетела в мусорную корзину, не дожив даже до того, чтобы на них взглянул следователь. А во второй части оставив обвинение, фигурирующее в законе, принятом 20 лет назад и не имеющем прецедента правоприменения даже во Франции.Заманить самого Дурова в страну, поскольку, по словам владельца мессенджера Telegram, он "избегал появляться в США". Причина — каждая поездка сопровождалась встречами с ФБР, и если он приезжал не один, а с инженером-айтишником, последнего немедленно брали в оборот, пытаясь и перевербовать, и перекупить.Рассматривать начавшиеся наказания американских блогеров с миллионными аудиториями и задержание Павла Дурова можно только в контексте развернувшейся третьей мировой, цифровой, войны. Как и воспринимать сказанные целым американским генпрокурором Мерриком Гарландом с умным видом слова, что "российский и пророссийский контент вредоносен по своей природе", всерьез тоже не стоит.Но что точно сделать нужно, так это понять, что случайности сегодня исключены, а совпадений, когда ставки в цифровой войне против нас высоки как никогда, не бывает.Хорошая новость в том, что как проект "Венона", опозорив Америку на весь белый свет, скончался, не приходя в сознание, так и мы в этой третьей, цифровой постоянно одерживаем победы. Ведь наши идеи овладели миллиардами людей и давно уже стали материальной силой.

https://ria.ru/20240905/ssha-1970892842.html

https://ria.ru/20240907/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240217/mask-1927903083.html

https://ria.ru/20240615/youtube-1953115111.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, технологии, россия, сша, фбр, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, украина, павел дуров, задержание павла дурова во франции, санкции сша против "россии сегодня" и rt