https://ria.ru/20240907/voronezh-1971210337.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.09.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T04:18

2024-09-07T04:18

2024-09-07T04:18

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он. Ранее Гусев сообщал, что в регионе началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника. Губернатор попросил жителей города не приближаться к месту пожара и в случае обнаружения подозрительных предметов не подходить к ним, а сообщить о находке оперативным службам. "Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб. Также напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности",- добавил Гусев.

https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, россия