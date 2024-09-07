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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.09.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T04:18
2024-09-07T04:18
2024-09-07T04:18
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он. Ранее Гусев сообщал, что в регионе началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника. Губернатор попросил жителей города не приближаться к месту пожара и в случае обнаружения подозрительных предметов не подходить к ним, а сообщить о находке оперативным службам. "Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб. Также напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности",- добавил Гусев.
https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Россия
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА