https://ria.ru/20240907/ukraina-1971333739.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:29
2024-09-07T22:29
2024-09-07T22:29
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 22.19, тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу