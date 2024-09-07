https://ria.ru/20240907/ukraina-1971222443.html

На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе

На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе - РИА Новости, 07.09.2024

На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе

Потеря Красноармейска больно ударит по ВСУ, пишет The Spectator. "<...> Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:48

2024-09-07T08:48

2024-09-07T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

красноармейск

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Красноармейска больно ударит по ВСУ, пишет The Spectator. "<...> Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если российские военные возьмут город, то велика вероятность, что за ним последует и весь регион. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html

https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html

красноармейск

украина

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, красноармейск, украина, донецкая народная республика