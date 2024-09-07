На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе
Spectator: потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Красноармейска больно ударит по ВСУ, пишет The Spectator.
"<...> Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — говорится в публикации.
"<...> Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что если российские военные возьмут город, то велика вероятность, что за ним последует и весь регион.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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