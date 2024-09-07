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На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 07.09.2024 (обновлено: 11:54 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971222443.html
На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе
На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе - РИА Новости, 07.09.2024
На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе
Потеря Красноармейска больно ударит по ВСУ, пишет The Spectator. "<...> Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:48
2024-09-07T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
красноармейск
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Красноармейска больно ударит по ВСУ, пишет The Spectator. "&lt;...&gt; Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если российские военные возьмут город, то велика вероятность, что за ним последует и весь регион. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html
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красноармейск
украина
донецкая народная республика
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в мире, вооруженные силы украины, красноармейск, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Украина, Донецкая Народная Республика
На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе

Spectator: потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Красноармейска больно ударит по ВСУ, пишет The Spectator.

"<...> Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что если российские военные возьмут город, то велика вероятность, что за ним последует и весь регион.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныКрасноармейскУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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