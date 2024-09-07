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США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист - РИА Новости, 07.09.2024
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07:13 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971217013.html
США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист
США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист - РИА Новости, 07.09.2024
США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист
Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, возможно, они произошли под давлением США, предположил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:13
2024-09-07T07:13
сша
украина
джексон хинкл
владимир зеленский
денис малюська
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, возможно, они произошли под давлением США, предположил в интервью РИА Новости на ВЭФ американский журналист Джексон Хинкл. "Может быть (отставки связаны с давлением США - ред.)... Очевидно, что такое массовое увольнение, около девяти или десяти позиций, не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе. Я уверен, они были осведомлены об этом", - сказал Хинкл в ответ на вопрос, могло ли увольнение министров на Украине произойти под давлением Вашингтона. Во вторник Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html
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сша, украина, джексон хинкл, владимир зеленский, денис малюська, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
США, Украина, Джексон Хинкл, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист

Журналист Хинкл: США заранее знали о массовых отставках украинских министров

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, возможно, они произошли под давлением США, предположил в интервью РИА Новости на ВЭФ американский журналист Джексон Хинкл.
"Может быть (отставки связаны с давлением США - ред.)... Очевидно, что такое массовое увольнение, около девяти или десяти позиций, не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе. Я уверен, они были осведомлены об этом", - сказал Хинкл в ответ на вопрос, могло ли увольнение министров на Украине произойти под давлением Вашингтона.
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Во вторник Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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