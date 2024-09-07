https://ria.ru/20240907/ukraina-1971217013.html

США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист

США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист - РИА Новости, 07.09.2024

США заранее знали о массовых отставках на Украине, заявил журналист

Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, возможно, они произошли под давлением США, предположил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:13

2024-09-07T07:13

2024-09-07T07:13

сша

украина

джексон хинкл

владимир зеленский

денис малюська

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, возможно, они произошли под давлением США, предположил в интервью РИА Новости на ВЭФ американский журналист Джексон Хинкл. "Может быть (отставки связаны с давлением США - ред.)... Очевидно, что такое массовое увольнение, около девяти или десяти позиций, не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе. Я уверен, они были осведомлены об этом", - сказал Хинкл в ответ на вопрос, могло ли увольнение министров на Украине произойти под давлением Вашингтона. Во вторник Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html

https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html

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сша, украина, джексон хинкл, владимир зеленский, денис малюська, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире