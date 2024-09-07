https://ria.ru/20240907/turisty-1971200644.html

Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт

Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024

Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт

Индийские туристы могли бы обеспечить загрузку рейсов на российскую часть норвежского архипелага Шпицберген, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:38

2024-09-07T00:38

2024-09-07T00:38

шпицберген

россия

индия

ильдар неверов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Индийские туристы могли бы обеспечить загрузку рейсов на российскую часть норвежского архипелага Шпицберген, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Международный фонд Вивекананды" – аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах. "Очень многие индийцы ездят в Норвегию, я лично знаю несколько человек, которые ездили смотреть Арктику. По мере роста экономики индийцы осваивают и такие нишевые места, как Шпицберген. Поэтому туризм будет еще одной отличной сферой возможного сотрудничества с Россией в Арктике", - заявил эксперт. Бисен отметил, что это может быть и круизный туризм, хотя его еще только предстоит развивать. Что касается перелетов, то воздушный трафик Индии сейчас растет самыми быстрыми в мире темпами, и индийцы все в больших количествах путешествуют за рубеж. Поэтому Индия сможет обеспечить турпоток в российскую Арктику, уверен эксперт. Ранее на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов рассказал РИА Новости о планах запустить в 2025 году ежемесячное морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном. Он напомнил, что 29 мая Норвегия перестала выдавать россиянам туристические визы, и у граждан РФ сейчас нет возможности добраться до архипелага с туристическими целями. Компания планировала к апрелю нынешнего года запустить чартерное авиасообщение для туристов, но это оказалось "очень сложной задачей в настоящих условиях", поэтому ставку было решено сделать на регулярное морское сообщение. Неверов добавил, что после запуска морского пассажирского сообщения "Арктикуголь", представляющий на Шпицбергене экономические интересы России, намерен продавать полноценный турпакет, включающий недельное проживание на российской части архипелага. Запланированы как туры, рассчитанные на взыскательных туристов, так и бюджетные варианты, в том числе для молодых ученых и студентов. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240726/turisty-1962067123.html

https://ria.ru/20240904/arktikugol-1970381461.html

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шпицберген, россия, индия, ильдар неверов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире