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Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
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00:38 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/turisty-1971200644.html
Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт
Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт
Индийские туристы могли бы обеспечить загрузку рейсов на российскую часть норвежского архипелага Шпицберген, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:38
2024-09-07T00:38
шпицберген
россия
индия
ильдар неверов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Индийские туристы могли бы обеспечить загрузку рейсов на российскую часть норвежского архипелага Шпицберген, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Международный фонд Вивекананды" – аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах. "Очень многие индийцы ездят в Норвегию, я лично знаю несколько человек, которые ездили смотреть Арктику. По мере роста экономики индийцы осваивают и такие нишевые места, как Шпицберген. Поэтому туризм будет еще одной отличной сферой возможного сотрудничества с Россией в Арктике", - заявил эксперт. Бисен отметил, что это может быть и круизный туризм, хотя его еще только предстоит развивать. Что касается перелетов, то воздушный трафик Индии сейчас растет самыми быстрыми в мире темпами, и индийцы все в больших количествах путешествуют за рубеж. Поэтому Индия сможет обеспечить турпоток в российскую Арктику, уверен эксперт. Ранее на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов рассказал РИА Новости о планах запустить в 2025 году ежемесячное морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном. Он напомнил, что 29 мая Норвегия перестала выдавать россиянам туристические визы, и у граждан РФ сейчас нет возможности добраться до архипелага с туристическими целями. Компания планировала к апрелю нынешнего года запустить чартерное авиасообщение для туристов, но это оказалось "очень сложной задачей в настоящих условиях", поэтому ставку было решено сделать на регулярное морское сообщение. Неверов добавил, что после запуска морского пассажирского сообщения "Арктикуголь", представляющий на Шпицбергене экономические интересы России, намерен продавать полноценный турпакет, включающий недельное проживание на российской части архипелага. Запланированы как туры, рассчитанные на взыскательных туристов, так и бюджетные варианты, в том числе для молодых ученых и студентов. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240726/turisty-1962067123.html
https://ria.ru/20240904/arktikugol-1970381461.html
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шпицберген, россия, индия, ильдар неверов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Шпицберген, Россия, Индия, Ильдар Неверов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Индийские туристы могут загрузить рейсы на Шпицберген, заявил эксперт

Эксперт Бисен: индийские туристы могут обеспечить загрузку рейсов на Шпицберген

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГород Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Индийские туристы могли бы обеспечить загрузку рейсов на российскую часть норвежского архипелага Шпицберген, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен.
"Международный фонд Вивекананды" – аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза
26 июля, 05:28
"Очень многие индийцы ездят в Норвегию, я лично знаю несколько человек, которые ездили смотреть Арктику. По мере роста экономики индийцы осваивают и такие нишевые места, как Шпицберген. Поэтому туризм будет еще одной отличной сферой возможного сотрудничества с Россией в Арктике", - заявил эксперт.
Бисен отметил, что это может быть и круизный туризм, хотя его еще только предстоит развивать. Что касается перелетов, то воздушный трафик Индии сейчас растет самыми быстрыми в мире темпами, и индийцы все в больших количествах путешествуют за рубеж. Поэтому Индия сможет обеспечить турпоток в российскую Арктику, уверен эксперт.
Ранее на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов рассказал РИА Новости о планах запустить в 2025 году ежемесячное морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном. Он напомнил, что 29 мая Норвегия перестала выдавать россиянам туристические визы, и у граждан РФ сейчас нет возможности добраться до архипелага с туристическими целями. Компания планировала к апрелю нынешнего года запустить чартерное авиасообщение для туристов, но это оказалось "очень сложной задачей в настоящих условиях", поэтому ставку было решено сделать на регулярное морское сообщение.
Ильдар Неверов на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Турпоток на "русский" Шпицберген в 2024 году вырос в полтора раза
4 сентября, 01:21
Неверов добавил, что после запуска морского пассажирского сообщения "Арктикуголь", представляющий на Шпицбергене экономические интересы России, намерен продавать полноценный турпакет, включающий недельное проживание на российской части архипелага. Запланированы как туры, рассчитанные на взыскательных туристов, так и бюджетные варианты, в том числе для молодых ученых и студентов.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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ШпицбергенРоссияИндияИльдар НеверовДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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