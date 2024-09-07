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Старовойт рассказал о росте цен на авиабилеты

Старовойт рассказал о росте цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.09.2024

Старовойт рассказал о росте цен на авиабилеты

Цена авиабилетов по РФ на фоне спроса в I полугодии текущего года выросла почти на 20%, в среднем, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС),... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:14

2024-09-07T05:14

2024-09-07T05:14

экономика

россия

владивосток

роман старовойт

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Цена авиабилетов по РФ на фоне спроса в I полугодии текущего года выросла почти на 20%, в среднем, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), составляет 9150 рублей, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета, по данным ФАС, сегодня составляет 9150 рублей", - сказал он. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

россия

владивосток

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экономика, россия, владивосток, роман старовойт, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)