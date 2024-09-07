https://ria.ru/20240907/transport-1971247693.html
Старовойт: Россия войдет в высшую лигу стран с высокоскоростным движением
Старовойт: Россия войдет в высшую лигу стран с высокоскоростным движением - РИА Новости, 07.09.2024
Старовойт: Россия войдет в высшую лигу стран с высокоскоростным движением
Россия, реализовав проект по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), войдет в высшую лигу стран с таким движением, сообщил в интервью... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:13
2024-09-07T12:13
2024-09-07T12:13
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия, реализовав проект по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), войдет в высшую лигу стран с таким движением, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Это не просто строительство новой железнодорожной линии, это совершенно другие технологии. Российская Федерация, реализовав этот проект, войдет в высшую лигу стран, у кого есть высокоскоростное движение. Особенность реализации нашего проекта заключается в том, что мы ориентируемся исключительно на отечественные технологии. Это и подвижной состав, и система управления движением, энергообеспечения, транспортно-пересадочные узлы", - рассказал министр. Поэтому, продолжил он, успех реализации проекта положительно повлияет не только на те регионы, по которым пройдет первая линия, но и на все задействованные в проекте предприятия. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240903/vsm-1970119583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, владимир путин, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Владимир Путин, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Старовойт: Россия войдет в высшую лигу стран с высокоскоростным движением
Старовойт: Россия, реализовав проект по строительству ВСМ, войдет в высшую лигу
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия, реализовав проект по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), войдет в высшую лигу стран с таким движением, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Это не просто строительство новой железнодорожной линии, это совершенно другие технологии. Российская Федерация, реализовав этот проект, войдет в высшую лигу стран, у кого есть высокоскоростное движение. Особенность реализации нашего проекта заключается в том, что мы ориентируемся исключительно на отечественные технологии. Это и подвижной состав, и система управления движением, энергообеспечения, транспортно-пересадочные узлы", - рассказал министр.
Поэтому, продолжил он, успех реализации проекта положительно повлияет не только на те регионы, по которым пройдет первая линия, но и на все задействованные в проекте предприятия.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. В целом планируется создание сети ВСМ в России.
Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.