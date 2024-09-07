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Взаимная торговля Москвы и стран ШОС выросла почти на 12 процентов

Взаимная торговля Москвы и стран ШОС выросла почти на 12 процентов - РИА Новости, 07.09.2024

Взаимная торговля Москвы и стран ШОС выросла почти на 12 процентов

Свыше 40%, по данным за первые шесть месяцев этого года, занимает доля Москвы в структуре общероссийского товарооборота со странами Шанхайской организации... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:00

2024-09-07T10:00

2024-09-07T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

китай

индия

анатолий гарбузов

шос

снг

брикс

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Свыше 40%, по данным за первые шесть месяцев этого года, занимает доля Москвы в структуре общероссийского товарооборота со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что больше почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он отметил, что ключевым партнером Москвы за этот период стал Китай."За первые шесть месяцев 2024 года объем взаимной торговли Москвы и стран ШОС вырос практически на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и сейчас доля столицы в общероссийском товарообороте с ШОС оценивается более чем в 40%. Ключевым партнером для нас является Китай, на него приходится около 60% от общего объема взаимной торговли Москвы со странами ШОС, на втором месте Индия, ее показатель – 20%", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что продукцию столичных предприятий закупают Казахстан, Узбекистан, Иран, Киргизия, Пакистан и Таджикистан. Особое место в торгово-экономическом взаимодействии со странами Шанхайской организации сотрудничества занимает промышленное сотрудничество. К примеру, Москва успешно реализовывает кооперационные проекты с Китаем. Одна из компаний российской столицы поставляет в эту страну считыватели банковских карт и валидаторы для общественного транспорта.В свою очередь, гендиректор ГК "Терминальные Технологии" Игорь Сухоставский заявил, что Группа компаний экспортирует платежное оборудование для оснащения китайских автобусов в странах Центральной Азии. Интеграторы, ведущие проекты в Азии, ОАЭ и Саудовской Аравии требуют от китайских производителей валидаторов применять в своем составе российские ридеры банковских карт, как наиболее быстрые на рынке.Начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Кроме того, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". Там предпринимателям предоставляют поддержку. Например, благодаря этой платформе можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.Ранее Гарбузов сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля Москвы и стран-участниц БРИКС увеличилась на 36,5%.

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москва, китай, индия, анатолий гарбузов, шос, снг, брикс