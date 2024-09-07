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В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X - РИА Новости, 07.09.2024
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16:13 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/telegram-1971294350.html
В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X
В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X - РИА Новости, 07.09.2024
В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X
Глава комитета бундестага (нижней палаты немецкого парламента) по европейской политике от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер предложил заблокировать соцсети,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:13
2024-09-07T16:13
в мире
технологии
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Глава комитета бундестага (нижней палаты немецкого парламента) по европейской политике от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер предложил заблокировать соцсети, которые не подчиняются требованиям европейских властей, это касается мессенджера Telegram и соцсети X. "Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы", - заявил Хофрайтер, подчеркнув, что речь идет в том числе и о платформе X. Его слова приводит медиагруппа Funke. Кроме того, политик упомянул мессенджер Telegram, заявив, что на государственном уровне необходимо создать группу "виртуальных агентов", которые пользовались бы Telegram для выявления возможных преступников. По сообщению медиагруппы, Хофрайтер также призвал создать европейское управление уголовных расследований и усилить европейскую прокуратуру. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240904/koreja-1970558850.html
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в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X

Депутат бундестага Хофрайтер предложил заблокировать Telegram и X

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Глава комитета бундестага (нижней палаты немецкого парламента) по европейской политике от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер предложил заблокировать соцсети, которые не подчиняются требованиям европейских властей, это касается мессенджера Telegram и соцсети X.
"Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы", - заявил Хофрайтер, подчеркнув, что речь идет в том числе и о платформе X. Его слова приводит медиагруппа Funke.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram
4 сентября, 16:27
Кроме того, политик упомянул мессенджер Telegram, заявив, что на государственном уровне необходимо создать группу "виртуальных агентов", которые пользовались бы Telegram для выявления возможных преступников.
По сообщению медиагруппы, Хофрайтер также призвал создать европейское управление уголовных расследований и усилить европейскую прокуратуру.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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В миреТехнологииФранцияПарижПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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