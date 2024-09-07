https://ria.ru/20240907/telegram-1971294350.html

В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X

В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X - РИА Новости, 07.09.2024

В бундестаге предложили заблокировать Telegram и X

Глава комитета бундестага (нижней палаты немецкого парламента) по европейской политике от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер предложил заблокировать соцсети,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:13

2024-09-07T16:13

2024-09-07T16:13

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Глава комитета бундестага (нижней палаты немецкого парламента) по европейской политике от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер предложил заблокировать соцсети, которые не подчиняются требованиям европейских властей, это касается мессенджера Telegram и соцсети X. "Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы", - заявил Хофрайтер, подчеркнув, что речь идет в том числе и о платформе X. Его слова приводит медиагруппа Funke. Кроме того, политик упомянул мессенджер Telegram, заявив, что на государственном уровне необходимо создать группу "виртуальных агентов", которые пользовались бы Telegram для выявления возможных преступников. По сообщению медиагруппы, Хофрайтер также призвал создать европейское управление уголовных расследований и усилить европейскую прокуратуру. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240904/koreja-1970558850.html

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в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции