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Тайфун "Яги" унес жизни трех человек на юге Китая
Тайфун "Яги" унес жизни трех человек на юге Китая - РИА Новости, 07.09.2024
Тайфун "Яги" унес жизни трех человек на юге Китая
Три человека погибли, 95 получили травмы и более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия в южных регионах Китая из-за влияния тайфуна "Яги", сообщает в субботу... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:40
2024-09-07T14:40
2024-09-07T14:40
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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Три человека погибли, 95 получили травмы и более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия в южных регионах Китая из-за влияния тайфуна "Яги", сообщает в субботу Центральное телевидение Китая. Одиннадцатый в этом году супертайфун "Яги" достиг побережья китайской островной провинции Хайнань в пятницу в 16.20 по местному времени (11.20 мск) и южной провинции Гуандун в 22.20 (17.20 мск), принеся с собой сильный порывистый ветер и ливни, а также серьезные последствия для гражданской инфраструктуры, в частности, многие жители южных регионов остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения. По состоянию на 12.00 (7.00 мск) 7 сентября в зоне стихийного бедствия оказались и понесли ущерб 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оперативно реагировать на стихийное бедствие и должным образом организовать работу по оказанию помощи, переселению тех, кого затронула стихия, сделать все возможное для снижения числа жертв, в кратчайшие сроки восстановить поврежденную транспортную, энергетическую, коммуникационную и прочую инфраструктуру, обеспечить безопасность жизни и имущества людей.
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в мире, китай, хайнань, гуандун, си цзиньпин
В мире, Китай, Хайнань, Гуандун, Си Цзиньпин
Тайфун "Яги" унес жизни трех человек на юге Китая
Три человека погибли, 95 получили травмы из-за тайфуна "Яги" на юге Китая
ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Три человека погибли, 95 получили травмы и более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия в южных регионах Китая из-за влияния тайфуна "Яги", сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.
Одиннадцатый в этом году супертайфун "Яги" достиг побережья китайской островной провинции Хайнань в пятницу в 16.20 по местному времени (11.20 мск) и южной провинции Гуандун в 22.20 (17.20 мск), принеся с собой сильный порывистый ветер и ливни, а также серьезные последствия для гражданской инфраструктуры, в частности, многие жители южных регионов остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения.
По состоянию на 12.00 (7.00 мск) 7 сентября в зоне стихийного бедствия оказались и понесли ущерб 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оперативно реагировать на стихийное бедствие и должным образом организовать работу по оказанию помощи, переселению тех, кого затронула стихия, сделать все возможное для снижения числа жертв, в кратчайшие сроки восстановить поврежденную транспортную, энергетическую, коммуникационную и прочую инфраструктуру, обеспечить безопасность жизни и имущества людей.