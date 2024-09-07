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В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета

В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета - РИА Новости, 07.09.2024

В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета

Стрельба из травматического пистолета произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:23

2024-09-07T00:23

2024-09-07T01:17

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Стрельба из травматического пистолета произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. "Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева, возле здания, где находится компьютерный клуб. Было несколько выстрелов", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате инцидента есть раненые, но не смог уточнить количество пострадавших.

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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан