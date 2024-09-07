https://ria.ru/20240907/strelba-1971199211.html
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета - РИА Новости, 07.09.2024
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета
Стрельба из травматического пистолета произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:23
2024-09-07T00:23
2024-09-07T01:17
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Стрельба из травматического пистолета произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. "Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева, возле здания, где находится компьютерный клуб. Было несколько выстрелов", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате инцидента есть раненые, но не смог уточнить количество пострадавших.
https://ria.ru/20240906/ugrozy-1971137652.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета
В Махачкале у компьютерного клуба произошла стрельба, есть пострадавшие