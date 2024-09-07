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В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета - РИА Новости, 07.09.2024
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00:23 07.09.2024 (обновлено: 01:17 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/strelba-1971199211.html
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета - РИА Новости, 07.09.2024
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета
Стрельба из травматического пистолета произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:23
2024-09-07T01:17
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Стрельба из травматического пистолета произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. "Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева, возле здания, где находится компьютерный клуб. Было несколько выстрелов", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате инцидента есть раненые, но не смог уточнить количество пострадавших.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
В Махачкале произошла стрельба из травматического пистолета

В Махачкале у компьютерного клуба произошла стрельба, есть пострадавшие

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Стрельба из травматического пистолета произошла возле компьютерного клуба в центре Махачкалы, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.
«
"Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева, возле здания, где находится компьютерный клуб. Было несколько выстрелов", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате инцидента есть раненые, но не смог уточнить количество пострадавших.
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