https://ria.ru/20240907/starovojt-1971227348.html
В Минтрансе назвали российскую транспортную отрасль одной из лидеров в мире
В Минтрансе назвали российскую транспортную отрасль одной из лидеров в мире - РИА Новости, 07.09.2024
В Минтрансе назвали российскую транспортную отрасль одной из лидеров в мире
Транспортная отрасль России является одной из лидеров в мире по развитию систем беспилотного движения, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:36
2024-09-07T09:36
2024-09-07T10:27
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
хельсинки
роман старовойт
яндекс
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Транспортная отрасль России является одной из лидеров в мире по развитию систем беспилотного движения, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. "Да, действительно, это факт, некоторые технологии являются единственными и лучшими в мире. Транспортники России давно занимаются этим вопросом… Я убежден, что транспортники России здесь являются одними из лидеров в мире, поэтому мы будем продолжать эту работу", - ответил он на вопрос об уровне развития в России беспилотных систем управления транспортом и ее мировом лидерстве в этой сфере. Старовойт добавил, что работа по создаю умных систем в России ведется уже давно. Так, при подготовке открытия движения по Крымскому мосту, по подходам к нему в тестовом режиме проехал первый беспилотный "Камаз". При реконструкции трассы "Скандинавия" Санкт-Петербург - Хельсинки ранее были планы с финскими коллегами организовать движение беспилотных грузовых автомобилей, в том числе тестировалось прохождение таможенных процедур таким транспортом."Сегодня, конечно, технологии шагнули вперед. Здесь одним из лидеров является компания "Яндекс". Совсем недавно в Москве я проехал на беспилотном автомобиле на пассажирском сидении, где были продемонстрированы возможности этих технологий. Безусловно, это впечатляет. Я убежден, что за этим будущее. И здорово, что сегодня и крупные компании, и небольшие предприятия РФ вовлечены в эту отрасль", - отметил министр.Старовойт добавил, что беспилотник в России можно встретить не только на автомобильных дорогах. Холдинг "Российские железные дороги" успешно сегодня реализует опыт и формирует беспилотные поезда, а морские перевозки из Усть-Луги до Калининград сегодня выполняет пассажирский паром с системой беспилотного судовождения.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях будет организован на Дальнем Востоке, власти страны будут поддерживать развитие "передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта".Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240907/mintrans-1971214961.html
https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946802135.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, хельсинки, роман старовойт, яндекс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Хельсинки, Роман Старовойт, Яндекс, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минтрансе назвали российскую транспортную отрасль одной из лидеров в мире
Глава Минтранса Старовойт: транспортная отрасль является одной из лидеров в мире
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Транспортная отрасль России является одной из лидеров в мире по развитию систем беспилотного движения, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
"Да, действительно, это факт, некоторые технологии являются единственными и лучшими в мире. Транспортники России давно занимаются этим вопросом… Я убежден, что транспортники России здесь являются одними из лидеров в мире, поэтому мы будем продолжать эту работу", - ответил он на вопрос об уровне развития в России беспилотных систем управления транспортом и ее мировом лидерстве в этой сфере.
Старовойт добавил, что работа по создаю умных систем в России ведется уже давно. Так, при подготовке открытия движения по Крымскому мосту, по подходам к нему в тестовом режиме проехал первый беспилотный "Камаз". При реконструкции трассы "Скандинавия" Санкт-Петербург - Хельсинки ранее были планы с финскими коллегами организовать движение беспилотных грузовых автомобилей, в том числе тестировалось прохождение таможенных процедур таким транспортом.
"Сегодня, конечно, технологии шагнули вперед. Здесь одним из лидеров является компания "Яндекс". Совсем недавно в Москве я проехал на беспилотном автомобиле на пассажирском сидении, где были продемонстрированы возможности этих технологий. Безусловно, это впечатляет. Я убежден, что за этим будущее. И здорово, что сегодня и крупные компании, и небольшие предприятия РФ вовлечены в эту отрасль", - отметил министр.
Старовойт добавил, что беспилотник в России можно встретить не только на автомобильных дорогах. Холдинг "Российские железные дороги" успешно сегодня реализует опыт и формирует беспилотные поезда, а морские перевозки из Усть-Луги до Калининград сегодня выполняет пассажирский паром с системой беспилотного судовождения.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях будет организован на Дальнем Востоке, власти страны будут поддерживать развитие "передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта".
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.