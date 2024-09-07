https://ria.ru/20240907/shkolniki-1971303851.html

В Волгоград прибыли более ста школьников из Курской области

В Волгоград прибыли более ста школьников из Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

В Волгоград прибыли более ста школьников из Курской области

Более ста школьников из Курской области прибыли в Волгоград, их разместят в детских лагерях и создадут условия для комфортного проживания и обучения, сообщила... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:08

2024-09-07T17:08

2024-09-07T17:15

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

волгоград

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Более ста школьников из Курской области прибыли в Волгоград, их разместят в детских лагерях и создадут условия для комфортного проживания и обучения, сообщила журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. "Мы сегодня встречаем ребят из Курской области. Это 107 детей и 10 сопровождающих. Среди них есть 34 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Мы, конечно, все готовы", - подчеркнула замглавы региона. По ее словам, сейчас главное - организовать учебный процесс, содержательную программу, чтобы ребята не грустили м чувствовали себя как дома, были окружены нашим вниманием, теплом и заботой. Мержоева добавила, что дети из курского приграничья будут находиться в регионе любое необходимое количество времени. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, школьники будут прожевать в детских лагерях отдыха. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240907/zhiteli-1971283336.html

https://ria.ru/20240907/koshmary-1971214436.html

курская область

россия

волгоград

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общество, курская область, россия, волгоград, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины