https://ria.ru/20240907/putin--1971327840.html

Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости

Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости - РИА Новости, 07.09.2024

Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, отметив, что отношения между двумя... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:04

2024-09-07T21:04

2024-09-07T21:04

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ДУШАНБЕ, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, отметив, что отношения между двумя государствами поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Россия и Таджикистан плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур", - заявил Путин в поздравлении. Глава российского государства выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. "Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - отметил Путин. В Таджикистане 9 сентября будет отмечаться 33-летие независимости республики.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

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в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон, владимир путин, одкб, снг, шос