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Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости - РИА Новости, 07.09.2024
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21:04 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/putin--1971327840.html
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости - РИА Новости, 07.09.2024
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, отметив, что отношения между двумя... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:04
2024-09-07T21:04
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ДУШАНБЕ, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, отметив, что отношения между двумя государствами поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Россия и Таджикистан плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур", - заявил Путин в поздравлении. Глава российского государства выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. "Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - отметил Путин. В Таджикистане 9 сентября будет отмечаться 33-летие независимости республики.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html
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в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон, владимир путин, одкб, снг, шос
В мире, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, ОДКБ, СНГ, ШОС
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с Днем независимости республики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Эмомали Рахмон
Владимир Путин и Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, отметив, что отношения между двумя государствами поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.
"Россия и Таджикистан плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур", - заявил Путин в поздравлении.
Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом За заслуги перед Отечеством III степени - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
8 мая, 00:20
Глава российского государства выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - отметил Путин.
В Таджикистане 9 сентября будет отмечаться 33-летие независимости республики.
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Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана
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В миреТаджикистанРоссияЭмомали РахмонВладимир ПутинОДКБСНГШОС
 
 
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