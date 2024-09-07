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СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики - РИА Новости, 07.09.2024
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики
Следователи начали проверку данных о пермском ночном клубе, в котором подросткам продавали алкоголь и наркотики, после чего владельцы заведения якобы вступали с РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:47
2024-09-07T12:47
2024-09-07T12:47
происшествия
россия
пермь
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ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку данных о пермском ночном клубе, в котором подросткам продавали алкоголь и наркотики, после чего владельцы заведения якобы вступали с посетительницами в интимную связь, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, ранее в соцсетях пользователи написали, что на вечеринках в ночном клубе на улице Николая Островского, который открыли лица "неславянской внешности", подросткам продают алкоголь и наркотики. Кроме того, владельцы заведения якобы вступали в интимную связь с посетительницами, пользуясь их беспомощным состоянием. "Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что правоохранители уже осмотрели клуб и установили лиц, причастных к "противоправному деянию", сейчас опрашиваются очевидцы. В электронном справочнике с картой Перми указано, что в здании размещается клуб Dance Cocktail bar, офис радиостанции и фитнес-клуб.
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947369528.html
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происшествия, россия, пермь, николай островский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Николай Островский, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики
СК проверит данные о ночном клубе, где подросткам продавали алкоголь и наркотики
ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку данных о пермском ночном клубе, в котором подросткам продавали алкоголь и наркотики, после чего владельцы заведения якобы вступали с посетительницами в интимную связь, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, ранее в соцсетях пользователи написали, что на вечеринках в ночном клубе на улице Николая Островского, который открыли лица "неславянской внешности", подросткам продают алкоголь и наркотики. Кроме того, владельцы заведения якобы вступали в интимную связь с посетительницами, пользуясь их беспомощным состоянием.
"Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители уже осмотрели клуб и установили лиц, причастных к "противоправному деянию", сейчас опрашиваются очевидцы.
В электронном справочнике с картой Перми указано, что в здании размещается клуб Dance Cocktail bar, офис радиостанции и фитнес-клуб.