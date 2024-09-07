Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/proverka-1971251799.html
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики - РИА Новости, 07.09.2024
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики
Следователи начали проверку данных о пермском ночном клубе, в котором подросткам продавали алкоголь и наркотики, после чего владельцы заведения якобы вступали с РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:47
2024-09-07T12:47
происшествия
россия
пермь
николай островский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку данных о пермском ночном клубе, в котором подросткам продавали алкоголь и наркотики, после чего владельцы заведения якобы вступали с посетительницами в интимную связь, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, ранее в соцсетях пользователи написали, что на вечеринках в ночном клубе на улице Николая Островского, который открыли лица "неславянской внешности", подросткам продают алкоголь и наркотики. Кроме того, владельцы заведения якобы вступали в интимную связь с посетительницами, пользуясь их беспомощным состоянием. "Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что правоохранители уже осмотрели клуб и установили лиц, причастных к "противоправному деянию", сейчас опрашиваются очевидцы. В электронном справочнике с картой Перми указано, что в здании размещается клуб Dance Cocktail bar, офис радиостанции и фитнес-клуб.
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947369528.html
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, николай островский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Николай Островский, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку данных о клубе в Перми, где детям продавали наркотики

СК проверит данные о ночном клубе, где подросткам продавали алкоголь и наркотики

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку данных о пермском ночном клубе, в котором подросткам продавали алкоголь и наркотики, после чего владельцы заведения якобы вступали с посетительницами в интимную связь, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, ранее в соцсетях пользователи написали, что на вечеринках в ночном клубе на улице Николая Островского, который открыли лица "неславянской внешности", подросткам продают алкоголь и наркотики. Кроме того, владельцы заведения якобы вступали в интимную связь с посетительницами, пользуясь их беспомощным состоянием.
"Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители уже осмотрели клуб и установили лиц, причастных к "противоправному деянию", сейчас опрашиваются очевидцы.
В электронном справочнике с картой Перми указано, что в здании размещается клуб Dance Cocktail bar, офис радиостанции и фитнес-клуб.
Сауна - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы
21 мая, 11:44
 
ПроисшествияРоссияПермьНиколай ОстровскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала