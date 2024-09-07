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Минтранс обсуждает с РЖД вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Минтранс обсуждает с РЖД вывоз контейнеров с Дальнего Востока - РИА Новости, 07.09.2024

Минтранс обсуждает с РЖД вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Минтранс РФ обсуждает с РЖД возможность назначения до трех дополнительных поездов для вывоза контейнеров с Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T04:17

2024-09-07T04:17

2024-09-07T04:17

экономика

россия

дальний восток

владивосток

роман старовойт

ржд

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минтранс РФ обсуждает с РЖД возможность назначения до трех дополнительных поездов для вывоза контейнеров с Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт в рамках Восточного экономического форума. "Мы ежедневно следим за ситуацией. Хотя это средний показатель, мы прекрасно понимаем. Так, Владивостокский морской порт практически на 100% заполнен, и в ежедневном режиме ведется работа совместно с РЖД. Обсуждали возможность развития сухих портов, которые могли бы способствовать решению этой задачи, и дополнительно до трех железнодорожных составов мы с РЖД ежедневно можем предоставить для вывоза контейнеров с морских портов Дальнего Востока", - пояснил министр. Старовойт добавил, что ситуация с контейнерами находится на ежедневном контроле. Кроме того, на сегодня существует возможность перевозки контейнеров в полувагонах. Средняя загрузка морских портов по контейнерам составляет 85%, а тыловых зон примерно 59%, отметил министр. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/most-1971206834.html

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экономика, россия, дальний восток, владивосток, роман старовойт, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)