Минтранс обсуждает с РЖД вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Старовойт: Минтранс обсуждает с РЖД назначение доппоездов для вывоза контейнеров
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.
На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.
На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.
На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.
На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".
В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.
В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.
Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.
Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.
В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.
В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.
В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.
В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.
На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.
На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".
В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.
Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.
В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.
В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.