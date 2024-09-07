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Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не пишут о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 07.09.2024
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15:23 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/podryv-1971284645.html
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не пишут о подрыве "Северных потоков"
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не пишут о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 07.09.2024
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не пишут о подрыве "Северных потоков"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что словацкие СМИ не занимаются темой подрыва "Северных потоков", поскольку существуют данные о возможной... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:23
2024-09-07T15:23
украина
россия
словакия
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
nord stream
еврокомиссия
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что словацкие СМИ не занимаются темой подрыва "Северных потоков", поскольку существуют данные о возможной причастности Украины. "Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая пустила в воздух трубопровод. Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, (председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач говорил, что отсутствие реакции Европейской комиссии на данные о возможной причастности Украины к подрывам "Северных потоков" создает опасный прецедент. Он отмечал, что европейские и словацкие политики, которые попутно активно поддерживают конфликт на Украине, о какой-либо ее возможной ответственности молчат. Такач подчеркивал, что отвергает легитимизацию любых атак на инфраструктуру европейских стран. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240902/plan-1969889236.html
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украина, россия, словакия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, nord stream , еврокомиссия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Nord Stream , Еврокомиссия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не пишут о подрыве "Северных потоков"

Фицо: словацкие СМИ не пишут о подрыве "Севпотоков" из-за причастности Украины

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что словацкие СМИ не занимаются темой подрыва "Северных потоков", поскольку существуют данные о возможной причастности Украины.
"Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая пустила в воздух трубопровод. Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, (председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
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2 сентября, 07:38
Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач говорил, что отсутствие реакции Европейской комиссии на данные о возможной причастности Украины к подрывам "Северных потоков" создает опасный прецедент. Он отмечал, что европейские и словацкие политики, которые попутно активно поддерживают конфликт на Украине, о какой-либо ее возможной ответственности молчат. Такач подчеркивал, что отвергает легитимизацию любых атак на инфраструктуру европейских стран.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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УкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковNord StreamЕврокомиссияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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