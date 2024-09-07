https://ria.ru/20240907/peterburg-1971325239.html
В Петербурге возбудили дело после отравлений на избирательных участках
В Петербурге возбудили дело после отравлений на избирательных участках - РИА Новости, 07.09.2024
В Петербурге возбудили дело после отравлений на избирательных участках
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщает городской... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:44
2024-09-07T20:44
2024-09-07T20:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщает городской главк СК. "Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240905/otravleniya-1970931610.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
В Петербурге возбудили дело после отравлений на избирательных участках
В Петербурге завели дело после отравлений готовой едой на избирательных участках