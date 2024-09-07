https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах

Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах - РИА Новости, 07.09.2024

Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах

Голосование в российских регионах проходит штатно, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:34

2024-09-07T16:34

2024-09-07T20:13

политика

россия

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии

республика алтай

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Голосование в российских регионах проходит штатно, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге."Собираем постоянно информацию. Все идет, как принято говорить, в штатном режиме", — сказала она.С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.

россия

абакан

анадырь

республика алтай

хабаровский край

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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии, республика алтай, хабаровский край