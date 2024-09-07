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Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах - РИА Новости, 07.09.2024
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16:34 07.09.2024 (обновлено: 20:13 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html
Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах
Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах - РИА Новости, 07.09.2024
Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах
Голосование в российских регионах проходит штатно, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:34
2024-09-07T20:13
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии
республика алтай
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Голосование в российских регионах проходит штатно, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге."Собираем постоянно информацию. Все идет, как принято говорить, в штатном режиме", — сказала она.С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.
россия
абакан
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии, республика алтай, хабаровский край
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России, Республика Алтай, Хабаровский край
Памфилова рассказала о ходе голосования в регионах

Глава ЦИК Памфилова: голосование в российских регионах идет в штатном режиме

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке
Девушка голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушка голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Голосование в российских регионах проходит штатно, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге.
"Собираем постоянно информацию. Все идет, как принято говорить, в штатном режиме", — сказала она.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

Избиратели голосуют на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 238 в Симферополе

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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3 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 238 в Симферополе

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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5 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

Избиратели во время голосования на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

Военнослужащие голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 202 в Чите

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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9 из 14
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

Избиратели на выборах губернатора Кузбасса и депутатов в некоторые городские советы на избирательном участке в Кемерово

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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10 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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12 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

Вход на избирательный участок в Южно-Сахалинске, где проходит голосование на выборах губернатора Сахалинской области

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
14 из 14

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 14

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
2 из 14

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
3 из 14

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 14

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 14

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
9 из 14

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
10 из 14

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 14

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
12 из 14

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
14 из 14
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в РоссииРеспублика АлтайХабаровский край
 
 
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