https://ria.ru/20240907/obstrel-1971325062.html

При обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя

При обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 07.09.2024

При обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя

Трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, одна из раненых госпитализирована в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:43

2024-09-07T20:43

2024-09-07T20:56

шебекино

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, одна из раненых госпитализирована в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Шебекино в результате обстрела ранены три мирных жителя. Женщину в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями спины и бедра и мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой доставили в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с осколочным ранением бедра бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи его перевели в городскую больницу №2 Белгорода для прохождения дальнейшего лечения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Гладков добавил, что в результате попаданий снарядов произошло возгорание двух частных домов и четырёх хозпостроек, сотрудники МЧС вместе с бойцами самообороны ликвидировали огонь.Также в Шебекине различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Помимо этого, повреждены коммерческий объект и 10 легковых автомобилей. Кроме того, в результате атак двух беспилотников посечены кровли и фасады двух частных домов.Губернатор уточнил, что в посёлке Поляна вследствие атаки дрона пробита кровля одного из корпусов сельхозпредприятия."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

шебекино

белгород

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шебекино, белгород, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия