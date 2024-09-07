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ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/obstrel-1971241014.html
ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.09.2024
ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие
ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:19
2024-09-07T11:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские неонацисты нанесли прицельный удар по центру Горловки... В результате массированного артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан", - написал он. По словам мэра, повреждена инфраструктура территориального медицинского объединения "Семья и здоровье", на территории больничного городка повреждены гражданские автомобили. Приходько добавил, что на территории больничного городка были найдены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие

Мэр Приходько: три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские неонацисты нанесли прицельный удар по центру Горловки... В результате массированного артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан", - написал он.
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По словам мэра, повреждена инфраструктура территориального медицинского объединения "Семья и здоровье", на территории больничного городка повреждены гражданские автомобили.
Приходько добавил, что на территории больничного городка были найдены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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