https://ria.ru/20240907/obstrel-1971241014.html

ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.09.2024

ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие

ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:19

2024-09-07T11:19

2024-09-07T11:19

специальная военная операция на украине

горловка

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донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские неонацисты нанесли прицельный удар по центру Горловки... В результате массированного артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан", - написал он. По словам мэра, повреждена инфраструктура территориального медицинского объединения "Семья и здоровье", на территории больничного городка повреждены гражданские автомобили. Приходько добавил, что на территории больничного городка были найдены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия