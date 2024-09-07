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ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.09.2024
ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие
ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:19
2024-09-07T11:19
2024-09-07T11:19
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские неонацисты нанесли прицельный удар по центру Горловки... В результате массированного артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан", - написал он. По словам мэра, повреждена инфраструктура территориального медицинского объединения "Семья и здоровье", на территории больничного городка повреждены гражданские автомобили. Приходько добавил, что на территории больничного городка были найдены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие
Мэр Приходько: три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки