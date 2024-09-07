https://ria.ru/20240907/most-1971208216.html

Глава Минтранса высказался за строительство моста через Алдан

Глава Минтранса высказался за строительство моста через Алдан - РИА Новости, 07.09.2024

Глава Минтранса высказался за строительство моста через Алдан

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ высказался за строительство моста через реку Алдан, который позволит обеспечить безопасное... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T03:06

2024-09-07T03:06

2024-09-07T03:06

россия

алдан

магаданская область

роман старовойт

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_475f67ef5d0502c60e11c72102089dcc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ высказался за строительство моста через реку Алдан, который позволит обеспечить безопасное движение между Якутией и Магаданской областью. В Якутии уже реализуется проект строительства моста через Лену в районе Якутска. Президент России Владимир Путин в ходе прошедшего на полях ВЭФ совещания по развитию инфраструктуры ДФО назвал этот проект важным и долгожданным для людей. "С другой стороны понимаем, что одного моста будет недостаточно, нужно уже смотреть вперед, потому что по федеральной автомобильной дороге "Колыма" следующий мост - через Алдан, он тоже будет востребован, в том числе для зимнего завоза и безопасного движения автомобилей из Якутии в Магаданскую область и обратно", - рассказал Старовойт. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/most-1970599873.html

россия

алдан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алдан, магаданская область, роман старовойт, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество