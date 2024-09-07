https://ria.ru/20240907/most-1971206834.html

Минтранс может сдвинуть финансирование строительства моста через Лену

Минтранс может сдвинуть финансирование строительства моста через Лену - РИА Новости, 07.09.2024

Минтранс может сдвинуть финансирование строительства моста через Лену

Минтранс РФ по просьбе Якутии рассмотрит возможность сдвига на более ранний срок финансирования из госбюджета строительства моста через Лену, рассказал в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T02:35

2024-09-07T02:35

2024-09-07T02:35

экономика

владивосток

айсен николаев

роман старовойт

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814499090_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c54b3fdb7f6f1672cff92674cd05773.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минтранс РФ по просьбе Якутии рассмотрит возможность сдвига на более ранний срок финансирования из госбюджета строительства моста через Лену, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт в рамках Восточного экономического форума. "Руководство Якутии интересовалось, можно ли сдвинуть на более близкий срок финансирование со стороны федерального бюджета. Этот вопрос мы будем рассматривать на площадке правительства. При финансовой возможности мы это сделаем, но первоначальные инвестиции в соответствии с финансово-правовой моделью реализации предполагаются со стороны частного инвестора и заемных средств", - сказал он, говоря о проекте строительства моста через Лену. Министр добавил, что проект востребован для развития региона. Первый этап строительства моста уже начат. Глава Якутии Айсен Николаев ранее в пятницу говорил РИА Новости, что реализация проекта строительства моста через Лену идёт по намеченному графику, работы непосредственно на русле реки должны начаться в следующем году. Ленский мост, строительство которого планируется в 2024-2028 годах, в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров. В июне в интервью РИА Новости на ПМЭФ Николаев сообщал, что власти Якутии просят федеральный центр пересмотреть графики финансирования строительства Ленского моста с поздних 2027-2028 годов на более ранние сроки, чтобы финансирование было в 2024-2025 годах. По его словам, тогда можно будет построить мост до конца 2028 года. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владивосток, айсен николаев, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия