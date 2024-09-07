https://ria.ru/20240907/moskva-1970977177.html

История празднования Дня города в Москве

История празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 07.09.2024

История празднования Дня города в Москве

День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2024 году День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:36

2024-09-07T00:36

2024-09-07T00:36

справки

москва

день города в москве

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День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2024 году День города в Москве отметят 7 и 8 сентября.Традиции отмечать День города в Москве как таковой долгое время не существовало. Известно, что 13 января (1 января по старому стилю) 1847 года Москва отпраздновала свой первый юбилей – 700-летие. Провести торжества в честь юбилея со дня основания Москвы предложили видные деятели культуры и общественности, представители московских властей, а также митрополит Московский и Коломенский Филарет. По их мнению, праздник подчеркнул бы главенствующую роль города в важных событиях отечественной истории.По случаю праздника во всех московских храмах провели литургии. Главный молебен состоялся в Чудовом монастыре Кремля, где митрополит Московский и Коломенский Филарет прочел молитву к 700-летию Москвы. Вечером на улицах Москвы зажгли иллюминацию. Вот как описал этот день русский поэт и прозаик Федор Глинка: "Городская часть и длинные линии лавок опоясаны были широкою огненной лентой и по столбам обнизаны огнями. Подножие памятника Минина и Пожарского было также освещено, а по сторонам его отличались две высоких пирамиды с замечательными надписями. Императорский Московский Университет, осыпанный огнями, и многие другие здания привлекали толпы двигавшегося народа, между тем как длинные ряды экипажей тянулись по улицам под розовым заревом освещения. Можно сказать, что Москва встретила 1847 год и свое семисотлетие светло и радушно".Свой следующий юбилей Москва отпраздновала только через сто лет. Торжества по поводу 800-летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года.Дата праздника была выбрана не случайно – по инициативе советского партийного деятеля Георгия Попова праздник решено было провести в один день с юбилеем Бородинского сражения. Празднование юбилея столицы советского государства носило всеобъемлющий характер. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1947 года была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы". Ей награждались трудящиеся, проживавшие в Москве или ее пригородах не менее пяти лет и участвовавшие в реконструкции города. Всего юбилейной медалью были награждены около 1,7 миллиона человек.С 800-летним юбилеем Москвы связано начало строительства семи высотных зданий, которые стали символом архитектурного облика Москвы. В честь этого события напротив здания Моссовета был заложен памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому. Тогда же были благоустроены территории вдоль набережных Москвы и вокруг Академии наук, реконструирован Нескучный сад.Весь город был в цветах и праздничных транспарантах, повсюду славили достижения социалистической страны. На центральных улицах и площадях были устроены торговые павильоны, оформленные в русском стиле, танцевальные и эстрадные подмостки, а в кинотеатрах пускали детей смотреть сеансы без билетов.После масштабного 800-летия День города не отмечался в Москве еще 39 лет. В 1986 году Борис Ельцин, занимавший тогда пост главы московского горкома КПСС, решил возродить традицию праздновать День Москвы в сентябре.19 сентября 1987 года празднование Дня города открылось торжественной демонстрацией с выступлением партийных лидеров с трибуны мавзолея Ленина. На Садовом кольце прошел парад ретроавтомобилей и карнавальных платформ, по Москве-реке были пущены баржи с тематической отделкой. В городских парках и скверах выступали артисты и духовые оркестры. На ВДНХ и в Коломенском прошли фестивали.Очередной юбилей города – 850 лет – отметили в сентябре 1997 года. На Соборной площади в Кремле собрались звезды мировой оперной сцены, на Красной площади прошли фестиваль "Славянский базар приветствует Москву" и большой концерт, в "Лужниках" – спектакль "Москва на все времена". Праздничные мероприятия проходили в каждом районе столицы. К юбилею открылись торгово-пешеходный мост "Багратион", который соединил Краснопресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко, парк 850-летия Москвы в Марьине, экспозиции первой очереди генеральной реконструкции Московского зоопарка.По инициативе московских властей с 1997 года День города стали отмечать ежегодно.По традиции праздник начинается с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, памятным знакам городов – героев в Александровском Саду и памятнику маршалу Георгию Жукову, обелиску "Москва – город-герой".День города широко отмечается во всех районах Москвы. К празднику всегда готовится богатая программа, в которой участвуют артисты эстрады, театров, молодежные группы. В 2024 году Москва отмечает свой 877-й день рождения.Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Для москвичей и гостей города мероприятия начнутся в полдень 7 сентября и продлятся до 21:00, а 8 сентября праздничная программа стартует в 15:00 и завершится в 20:00. Посетить можно будет концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что День города в Москве пройдет без фейерверков, также не планируется больших шоу и грандиозных гала-концертов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, день города в москве