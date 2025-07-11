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Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города - РИА Новости, 11.07.2025
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18:02 11.07.2025 (обновлено: 18:17 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/den-2028647484.html
Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города
Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города
День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:02:00+03:00
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общество
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее Собянин рассказал, что праздничные мероприятия к 878-летию Москвы пройдут 13 и 14 сентября. "Вы знаете, что мы проводим день города широко, с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе. И на городских, и на окружных, и на районных площадках, чтобы все жители города могли поучаствовать в этом празднике", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, в каком формате пройдет День города в этом году.
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60
353
60
Собянин о том, как пройдет день города
День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, рассказал в интервью РИА Новости Собянин. Праздничные мероприятия к 878-летию столицы состоятся 13 и 14 сентября.
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общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города

День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин рассказал, что праздничные мероприятия к 878-летию Москвы пройдут 13 и 14 сентября.
"Вы знаете, что мы проводим день города широко, с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе. И на городских, и на окружных, и на районных площадках, чтобы все жители города могли поучаствовать в этом празднике", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, в каком формате пройдет День города в этом году.
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью гендиректору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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