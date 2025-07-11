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Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города

Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города

День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:02:00+03:00

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общество

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее Собянин рассказал, что праздничные мероприятия к 878-летию Москвы пройдут 13 и 14 сентября. "Вы знаете, что мы проводим день города широко, с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе. И на городских, и на окружных, и на районных площадках, чтобы все жители города могли поучаствовать в этом празднике", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, в каком формате пройдет День города в этом году.

https://ria.ru/20250711/migrant-2028591152.html

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Собянин о том, как пройдет день города День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках, рассказал в интервью РИА Новости Собянин. Праздничные мероприятия к 878-летию столицы состоятся 13 и 14 сентября. 2025-07-11T18:02 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы