https://ria.ru/20240907/mintrans-1971214961.html

Минтранс ожидает роста пассажиропотока авиакомпаний в 2024 году

Минтранс ожидает роста пассажиропотока авиакомпаний в 2024 году - РИА Новости, 07.09.2024

Минтранс ожидает роста пассажиропотока авиакомпаний в 2024 году

Минтранс в 2024 году ждет перевозок пассажиров российским авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек до роста на 5%, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:32

2024-09-07T06:32

2024-09-07T06:32

экономика

россия

владивосток

роман старовойт

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс в 2024 году ждет перевозок пассажиров российским авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек до роста на 5%, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Мы предполагаем, что в текущем году показатель пассажироперевозок прошлого года в 103 миллиона человек останется на этом же уровне, а может быть, даже и увеличится, примерно, на 5%. Осень покажет. Здесь мы осторожны в своих прогнозах. Но факт загрузки наших воздушных судов говорит о том, что этот вид транспорта очень востребован", - сказал он. Старовойт отдельно отметил, что загрузка кресел авиакомпании "Победа" составляет около 96%, такого не было никогда. И подобная тенденция наблюдается у всех авиакомпаний России, подчеркнул глава Минтранса. По последним данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле составил 63,3 миллиона человек, увеличившись почти на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html

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экономика, россия, владивосток, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)