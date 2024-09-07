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Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов - РИА Новости, 07.09.2024
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01:21 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/mintrans-1971203581.html
Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов
Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов - РИА Новости, 07.09.2024
Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов
Минтранс подготовил ряд предложений по дальнейшим планам программы ремонта ветхих мостов в России, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:21
2024-09-07T01:21
экономика
россия
дальний восток
владивосток
роман старовойт
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минтранс подготовил ряд предложений по дальнейшим планам программы ремонта ветхих мостов в России, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт в рамках Восточного экономического форума. "Мы видим ситуацию, когда растет количество предаварийных мостов и путепроводов, это важно в том числе для Дальнего Востока. Есть, к сожалению, и аварийные объекты, но учитывая то, что для их восстановления, капитального ремонта требуются значительные капитальные вложения, мы сейчас рассматриваем дополнительные источники финансирования. Об этом говорили на совещании у президента. У Минтранса России и правительства Российской Федерации уже есть несколько предложений по этому вопросу", - сказал Старовойт. Он добавил, что на площадке кабмина вместе с субъектами РФ Минтранс формирует новый национальный проект, где закладываются основы, которые будут реализованы до 2030 года. При этом финансирование программы ремонта ветхих мостов России, в том числе федеральных автомобильных дорог, за последние 4 года снизилось в пользу нового строительства. "Эта программа нужна, востребована, и она очень ожидаема в регионах", - заключил министр. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Роман Старовойт, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов

Старовойт: Минтранс подготовил предложения по плану ремонта ветхих мостов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минтранс подготовил ряд предложений по дальнейшим планам программы ремонта ветхих мостов в России, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт в рамках Восточного экономического форума.
"Мы видим ситуацию, когда растет количество предаварийных мостов и путепроводов, это важно в том числе для Дальнего Востока. Есть, к сожалению, и аварийные объекты, но учитывая то, что для их восстановления, капитального ремонта требуются значительные капитальные вложения, мы сейчас рассматриваем дополнительные источники финансирования. Об этом говорили на совещании у президента. У Минтранса России и правительства Российской Федерации уже есть несколько предложений по этому вопросу", - сказал Старовойт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России
5 сентября, 09:13
Он добавил, что на площадке кабмина вместе с субъектами РФ Минтранс формирует новый национальный проект, где закладываются основы, которые будут реализованы до 2030 года. При этом финансирование программы ремонта ветхих мостов России, в том числе федеральных автомобильных дорог, за последние 4 года снизилось в пользу нового строительства.
"Эта программа нужна, востребована, и она очень ожидаема в регионах", - заключил министр.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокРоман СтаровойтДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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