https://ria.ru/20240907/mintrans-1971203581.html

Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов

Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов - РИА Новости, 07.09.2024

Минтранс подготовил предложения по программе ремонта ветхих мостов

Минтранс подготовил ряд предложений по дальнейшим планам программы ремонта ветхих мостов в России, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T01:21

2024-09-07T01:21

2024-09-07T01:21

экономика

россия

дальний восток

владивосток

роман старовойт

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минтранс подготовил ряд предложений по дальнейшим планам программы ремонта ветхих мостов в России, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт в рамках Восточного экономического форума. "Мы видим ситуацию, когда растет количество предаварийных мостов и путепроводов, это важно в том числе для Дальнего Востока. Есть, к сожалению, и аварийные объекты, но учитывая то, что для их восстановления, капитального ремонта требуются значительные капитальные вложения, мы сейчас рассматриваем дополнительные источники финансирования. Об этом говорили на совещании у президента. У Минтранса России и правительства Российской Федерации уже есть несколько предложений по этому вопросу", - сказал Старовойт. Он добавил, что на площадке кабмина вместе с субъектами РФ Минтранс формирует новый национальный проект, где закладываются основы, которые будут реализованы до 2030 года. При этом финансирование программы ремонта ветхих мостов России, в том числе федеральных автомобильных дорог, за последние 4 года снизилось в пользу нового строительства. "Эта программа нужна, востребована, и она очень ожидаема в регионах", - заключил министр. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/infrastruktura-1970719780.html

россия

дальний восток

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экономика, россия, дальний восток, владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)