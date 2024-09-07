https://ria.ru/20240907/matvienko-1971220112.html

Идеология Победы должна стать надежным оружием, заявила Матвиенко

Идеология Победы должна стать надежным оружием, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.09.2024

Идеология Победы должна стать надежным оружием, заявила Матвиенко

Идеология Победы, успешный опыт Советского Союза в борьбе с врагами Родины в ходе Великой отечественной войны должны стать нашим надежным оружием — и в ходе... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:06

2024-09-07T08:06

2024-09-07T08:06

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Идеология Победы, успешный опыт Советского Союза в борьбе с врагами Родины в ходе Великой отечественной войны должны стать нашим надежным оружием — и в ходе специальной военной операции, и в глобальном противостоянии, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Без малого восемь десятилетий отделяют нас от дня Великой Победы. В мировую летопись, историческую память нашей страны она навсегда вошла как воплощение мужества, стойкости, единства советского народа. Это подвиг, равного которому не было и нет", - написала спикер в своей статье для журнала "Вестник Совета Безопасности РФ". Политик убеждена, для достижения победы над врагом прочная, непоколебимая идейная и политическая сплоченность советского общества, патриотизм граждан имели значение если не большее, то, "как минимум, равноценное таким материальным факторам, как экономическая мощь страны, численность и выучка ее армии, количество и качество вооружений, военной техники". По словам сенатора, на начальном этапе войны именно духовный настрой советских людей сыграл решающую роль в том, что страна сумела выстоять, собраться с силами. "В тех тяжелейших условиях мы не рухнули, дали отпор прежде всего потому, что превосходили фашистских захватчиков, их пособников идейно, морально", – подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что картина повторяется. "Многие из государств, что были пособниками германских фашистов в их походе против СССР, сегодня активно поддерживают неонацистский киевский режим, участвуют в антироссийских санкциях, снабжают вооружениями, техникой ВСУ в их войне против нашей Родины", - написала спикер. Россия вновь сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, стоит перед лицом новых задач в области информации, пропаганды, воспитания. "И потому знание того, как ковалась Победа в этой сфере, имеет не только историческое, но и современное, актуальное значение. Необходимо вновь и вновь обращаться к этому опыту, в комплексе анализировать этот феномен, который я бы назвала идеологией Победы", - подчеркнула законодатель. По словам сенатора, прошедшие восемь десятилетий не ослабили значения идеологии как ключевого фактора мощи и влияния государства, консолидации граждан. "Идеология Победы должна стать нашим надежным оружием — и в ходе специальной военной операции, и в глобальном противостоянии. Ведь сейчас опять на кону существование России как государства, как самобытной цивилизации, Русского мира в целом. Мы не только защищаем свою Родину, но и вновь спасаем человечество от угрозы второго пришествия нацизма. И мы выполним эту возложенную на нас историей миссию", - уверена Матвиенко. Для этого сегодня нужно опереться на такие черты советского идеологического опыта, как всеохватность, четкость в постановке целей, прагматичность, "заточенность" на использование всех имеющихся в духовной и материальной сфере страны ресурсов, строгий контроль за выполнением намеченного. Такой подход полностью подтвердил свою историческую эффективность, написала она. "Идеологическое противостояние не исчезло вместе с распадом Советского Союза. Я бы даже сказала, что оно стало более острым. Нет сомнения, что после того, как мы одержим военную победу над нацистским киевским режимом, его западными хозяевами, это противостояние, имеющее, как мы видим, глубинную геополитическую подоплеку, будет продолжаться. Поэтому, убеждена, сегодня мы не имеем права игнорировать наш собственный положительный отечественный опыт", - отметила спикер. Матвиенко подчеркнула, что в 1945 году системная политика в области идеологии дала результат — Победу над глобальным злом, привела к миру. "Естественно, не может быть и речи о механическом копировании советского опыта. Сейчас иной общественный уклад, иные политические, социальные, культурные реалии. Что особенно важно — совсем иные информационные технологии, средства психологического и идейного воздействия на людей. И совсем иные скорости как самой жизни, так и всех процессов. Мы обязаны учитывать и самые последние технологии, которые использует против нас коллективный Запад", - отметила она. А он работает в отношении России планомерно, не гнушаясь никакими средствами, не считая бюджетов. Ведет по-настоящему большую идеологическую работу по подрыву основ нашей страны, добавила политик. Матвиенко считает, что "выработка системного подхода для выстраивания идеологической работы как внутри страны, так и на внешних направлениях — среди друзей и противников — должна стать приоритетной задачей". Для ее решения необходимо задействовать все возможные силы и средства: правительственные и гражданские институты, коммерческие предприятия, дипломатию, массовую культуру, учебные программы, транснациональный бизнес и другие сферы экономики, политики, общественной жизни, полагает она. "Именно в системности — залог эффективности идеологии. Идеологии Победы", - заключила политик.

https://radiosputnik.ru/20240906/svo-1971037078.html

https://ria.ru/20240528/fashizm-1948892615.html

https://ria.ru/20240624/parad-1954998218.html

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технологии, россия, ссср, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные силы украины