https://ria.ru/20240907/klimat-1971219084.html

Посол рассказал о давлении Запада в вопросе борьбы с изменением климата

Посол рассказал о давлении Запада в вопросе борьбы с изменением климата - РИА Новости, 07.09.2024

Посол рассказал о давлении Запада в вопросе борьбы с изменением климата

Западные страны в преддверии ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пытаются обязать крупнейшие экономики РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:44

2024-09-07T07:44

2024-09-07T07:59

россия

венгрия

азербайджан

оон

евросоюз

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Западные страны в преддверии ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пытаются обязать крупнейшие экономики и многие другие, в том числе потенциально и Россию, финансировать борьбу с изменением климата, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко. По словам собеседника, председательствующая в Евросоюзе Венгрия в августе распространила документ рабочей группы от ЕС, в котором говорится, что обязательства по выделению средств на противостояние климатическим изменениям должны нести не только развитые страны, но и крупные эмитенты выбросов, а также "быстроразвивающиеся экономики". Любой из этих двух терминов можно было бы применить и к России, отметил дипломат. "Более того, уже говорится о том, что это чуть ли не обязанность всех стран подобных принимать участие в глобальных усилиях по этому вопросу. То есть дается интерпретация и подмена глобальных усилий развитых стран по финансированию на глобальные усилия значительно более широкого круга участников процесса, в том числе и России", - отметил дипломат в разговоре на полях Восточного экономического форума. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз). Президентом конференции COP29 является министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, где пройдет конференция, Мухтар Бабаев. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240830/memorandum-1969404187.html

россия

венгрия

азербайджан

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россия, венгрия, азербайджан, оон, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)