https://ria.ru/20240907/indiya-1971200444.html

Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт

Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024

Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт

Индия как крупнейший в мире поставщик рабочей силы могла бы помочь России с обеспечением арктических территорий недостающими трудовыми ресурсами, заявил РИА... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:36

2024-09-07T00:36

2024-09-07T00:39

индия

россия

арктика

хамас

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Индия как крупнейший в мире поставщик рабочей силы могла бы помочь России с обеспечением арктических территорий недостающими трудовыми ресурсами, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Пятьдесят пять процентов населения Индии — младше 25 лет. Это 750 миллионов человек, то есть в 5 раз больше населения России. Объем незадействованной рабочей силы составляет около 50 миллионов человек в возрасте от 19 до 55 лет. У нас на национальном уровне действует программа развития навыков и предпринимательства. И Индия планирует поставлять рабочую силу по всему миру в ближайшие годы, поскольку будет наблюдаться ее нехватка, даже в Китае", — заявил эксперт. По его словам, Индия является третьим крупнейшим поставщиком экипажа для морских судов и значимым игроком на рынке создания морских навигационных карт. И после объявления о том, что перевозка грузов с заходом в порты Северного морского пути будет осуществляться только судами, работающими под российским флагом, индийских моряков уже начали обучать Полярному кодексу и навигации в условиях Арктики. Бисен отметил, что Нью-Дели уже подписал соглашение о трудовых ресурсах с Японией, и аналогичное соглашение могли бы подписать Россия и Индия. По его мнению, нехватка возможностей для трудоустройства, несмотря на стремительный рост экономики, будет подталкивать молодых индийцев к работе за рубежом. При этом он уверен в том, что найдется достаточное количество людей, готовых работать в Арктике. "После начала конфликта Израиля и ХАМАС Израиль набрал 25 тысяч работников в Индии, и они туда поехали, несмотря на нынешние события. Да и в целом Ближний Восток был построен Индией, в ОАЭ и других странах индийцев проживает больше, чем местного населения. А объем денежных переводов индийцев является крупнейшим в мире, больше, чем у Китая. Поэтому индийцы работают в самых различных сложных условиях, и я уверен, что они будут работать и в Арктике", — подчеркнул эксперт. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962587341.html

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индия, россия, арктика, хамас, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире