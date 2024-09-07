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Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
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00:36 07.09.2024 (обновлено: 00:39 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/indiya-1971200444.html
Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт
Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт
Индия как крупнейший в мире поставщик рабочей силы могла бы помочь России с обеспечением арктических территорий недостающими трудовыми ресурсами, заявил РИА... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:36
2024-09-07T00:39
индия
россия
арктика
хамас
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Индия как крупнейший в мире поставщик рабочей силы могла бы помочь России с обеспечением арктических территорий недостающими трудовыми ресурсами, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Пятьдесят пять процентов населения Индии — младше 25 лет. Это 750 миллионов человек, то есть в 5 раз больше населения России. Объем незадействованной рабочей силы составляет около 50 миллионов человек в возрасте от 19 до 55 лет. У нас на национальном уровне действует программа развития навыков и предпринимательства. И Индия планирует поставлять рабочую силу по всему миру в ближайшие годы, поскольку будет наблюдаться ее нехватка, даже в Китае", — заявил эксперт. По его словам, Индия является третьим крупнейшим поставщиком экипажа для морских судов и значимым игроком на рынке создания морских навигационных карт. И после объявления о том, что перевозка грузов с заходом в порты Северного морского пути будет осуществляться только судами, работающими под российским флагом, индийских моряков уже начали обучать Полярному кодексу и навигации в условиях Арктики. Бисен отметил, что Нью-Дели уже подписал соглашение о трудовых ресурсах с Японией, и аналогичное соглашение могли бы подписать Россия и Индия. По его мнению, нехватка возможностей для трудоустройства, несмотря на стремительный рост экономики, будет подталкивать молодых индийцев к работе за рубежом. При этом он уверен в том, что найдется достаточное количество людей, готовых работать в Арктике. "После начала конфликта Израиля и ХАМАС Израиль набрал 25 тысяч работников в Индии, и они туда поехали, несмотря на нынешние события. Да и в целом Ближний Восток был построен Индией, в ОАЭ и других странах индийцев проживает больше, чем местного населения. А объем денежных переводов индийцев является крупнейшим в мире, больше, чем у Китая. Поэтому индийцы работают в самых различных сложных условиях, и я уверен, что они будут работать и в Арктике", — подчеркнул эксперт. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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индия, россия, арктика, хамас, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Индия, Россия, Арктика, ХАМАС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт

Эксперт Бисен: Индия может помочь России с обеспечением Арктики рабочей силой

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Индия как крупнейший в мире поставщик рабочей силы могла бы помочь России с обеспечением арктических территорий недостающими трудовыми ресурсами, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен.
"Пятьдесят пять процентов населения Индии — младше 25 лет. Это 750 миллионов человек, то есть в 5 раз больше населения России. Объем незадействованной рабочей силы составляет около 50 миллионов человек в возрасте от 19 до 55 лет. У нас на национальном уровне действует программа развития навыков и предпринимательства. И Индия планирует поставлять рабочую силу по всему миру в ближайшие годы, поскольку будет наблюдаться ее нехватка, даже в Китае", — заявил эксперт.
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По его словам, Индия является третьим крупнейшим поставщиком экипажа для морских судов и значимым игроком на рынке создания морских навигационных карт. И после объявления о том, что перевозка грузов с заходом в порты Северного морского пути будет осуществляться только судами, работающими под российским флагом, индийских моряков уже начали обучать Полярному кодексу и навигации в условиях Арктики.
Бисен отметил, что Нью-Дели уже подписал соглашение о трудовых ресурсах с Японией, и аналогичное соглашение могли бы подписать Россия и Индия.
По его мнению, нехватка возможностей для трудоустройства, несмотря на стремительный рост экономики, будет подталкивать молодых индийцев к работе за рубежом. При этом он уверен в том, что найдется достаточное количество людей, готовых работать в Арктике.
"После начала конфликта Израиля и ХАМАС Израиль набрал 25 тысяч работников в Индии, и они туда поехали, несмотря на нынешние события. Да и в целом Ближний Восток был построен Индией, в ОАЭ и других странах индийцев проживает больше, чем местного населения. А объем денежных переводов индийцев является крупнейшим в мире, больше, чем у Китая. Поэтому индийцы работают в самых различных сложных условиях, и я уверен, что они будут работать и в Арктике", — подчеркнул эксперт.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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