https://ria.ru/20240907/indiya-1971199504.html

Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт

Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024

Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт

Индия заинтересована в создании Россией международного научного центра на Шпицбергене и будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:28

2024-09-07T00:28

2024-09-07T00:28

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Индия заинтересована в создании Россией международного научного центра на Шпицбергене и будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Анураг Бисен, участвовавший в создании национальной арктической стратегии Индии. "Я в своих последних работах настоятельно рекомендую Индии поддержать российскую инициативу… Индия, разумеется, будет заинтересована. Потому что в Арктическом совете есть неравноправие, и Индия хотела бы объединить усилия в совете через многосторонние форматы", - заявил эксперт. Он пояснил, что после начала СВО все семь членов Арктического совета прекратили научное сотрудничество с его восьмым членом - Россией, несмотря на наличие юридических обязательств продолжать взаимодействие. Это привело к полному прекращению работы совета, что повлияло и на страны-наблюдатели, такие как Индия, поскольку они лишены права проводить научные исследования в Арктике самостоятельно и обязаны вносить свои предложения по исследованиям через стран-членов. "Индия – один из основателей БРИКС, и там уже есть соответствующие механизмы. У нас есть меморандум об изучении полярных регионов, меморандум об окружающей среде, технологиях. К тому же стержнем отношений России и Индии является многополярность. И Индия будет поддерживать многополярность и в Арктике тоже, это в ее интересах", - указал Бисен. При этом он отметил, что России придется противодействовать нарративу Норвегии, которая в своей недавней Белой книге по Шпицбергену цитирует не Шпицбергенский трактат, определяющий международно-правовой статус архипелага, а свои национальные законы. И Осло будет стараться использовать свое влияние на страны, с кем у Норвегии налажен высокий уровень взаимодействия, в том числе Индию, чтобы отговорить их участвовать в российской инициативе. "России нужно в ответ напоминать, что Шпицберген – это территория международного (научного) сотрудничества. И в соответствии со статьей 5 трактата должна была быть выработана соответствующая конвенция, чего так и не произошло", - напомнил эксперт. Он подтвердил, что у России и Индии огромное пространство для взаимодействия в Арктике как на двусторонней основе, так и в формате БРИКС, включая российскую инициативу о создании международного научного центра на Шпицбергене. По его словам, главная сфера исследований Индии в Арктике – это изучение баланса массы ледников, которые связаны с индийскими муссонами, оказывающими влияние на 58% населения и которым подвержено сельское хозяйство, дающее 20% ВВП. Кроме того, индийские ученые собирают различные характеристики арктических вод с помощью заякоренных буйковых станций. Поэтому одной из потенциальных новых сфер взаимодействия Индии с Россией на Шпицбергене могло бы стать использование подводных дронов для изучения подводной флоры и фауны, а также инициатива по созданию аналога Всемирного семенохранилища. В январе министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации заявил, что архипелаг Шпицберген может стать образцовым проектом международного научного сотрудничества со странами БРИКС. Он также сообщил об интересе Индии и Китая к созданию на острове научных центров и станций. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962587341.html

https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html

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индия, шпицберген, россия, алексей чекунков, брикс, арктический совет, совет федерации рф, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)