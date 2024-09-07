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Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
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00:28 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/indiya-1971199504.html
Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт
Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2024
Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт
Индия заинтересована в создании Россией международного научного центра на Шпицбергене и будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:28
2024-09-07T00:28
индия
шпицберген
россия
алексей чекунков
брикс
арктический совет
совет федерации рф
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Индия заинтересована в создании Россией международного научного центра на Шпицбергене и будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Анураг Бисен, участвовавший в создании национальной арктической стратегии Индии. "Я в своих последних работах настоятельно рекомендую Индии поддержать российскую инициативу… Индия, разумеется, будет заинтересована. Потому что в Арктическом совете есть неравноправие, и Индия хотела бы объединить усилия в совете через многосторонние форматы", - заявил эксперт. Он пояснил, что после начала СВО все семь членов Арктического совета прекратили научное сотрудничество с его восьмым членом - Россией, несмотря на наличие юридических обязательств продолжать взаимодействие. Это привело к полному прекращению работы совета, что повлияло и на страны-наблюдатели, такие как Индия, поскольку они лишены права проводить научные исследования в Арктике самостоятельно и обязаны вносить свои предложения по исследованиям через стран-членов. "Индия – один из основателей БРИКС, и там уже есть соответствующие механизмы. У нас есть меморандум об изучении полярных регионов, меморандум об окружающей среде, технологиях. К тому же стержнем отношений России и Индии является многополярность. И Индия будет поддерживать многополярность и в Арктике тоже, это в ее интересах", - указал Бисен. При этом он отметил, что России придется противодействовать нарративу Норвегии, которая в своей недавней Белой книге по Шпицбергену цитирует не Шпицбергенский трактат, определяющий международно-правовой статус архипелага, а свои национальные законы. И Осло будет стараться использовать свое влияние на страны, с кем у Норвегии налажен высокий уровень взаимодействия, в том числе Индию, чтобы отговорить их участвовать в российской инициативе. "России нужно в ответ напоминать, что Шпицберген – это территория международного (научного) сотрудничества. И в соответствии со статьей 5 трактата должна была быть выработана соответствующая конвенция, чего так и не произошло", - напомнил эксперт. Он подтвердил, что у России и Индии огромное пространство для взаимодействия в Арктике как на двусторонней основе, так и в формате БРИКС, включая российскую инициативу о создании международного научного центра на Шпицбергене. По его словам, главная сфера исследований Индии в Арктике – это изучение баланса массы ледников, которые связаны с индийскими муссонами, оказывающими влияние на 58% населения и которым подвержено сельское хозяйство, дающее 20% ВВП. Кроме того, индийские ученые собирают различные характеристики арктических вод с помощью заякоренных буйковых станций. Поэтому одной из потенциальных новых сфер взаимодействия Индии с Россией на Шпицбергене могло бы стать использование подводных дронов для изучения подводной флоры и фауны, а также инициатива по созданию аналога Всемирного семенохранилища. В январе министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации заявил, что архипелаг Шпицберген может стать образцовым проектом международного научного сотрудничества со странами БРИКС. Он также сообщил об интересе Индии и Китая к созданию на острове научных центров и станций. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962587341.html
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индия, шпицберген, россия, алексей чекунков, брикс, арктический совет, совет федерации рф, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Индия, Шпицберген, Россия, Алексей Чекунков, БРИКС, Арктический совет, Совет Федерации РФ, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Индия будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил эксперт

Анураг Бисен: Индия поддержит создание Россией научного центра на Шпицбергене

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Индия заинтересована в создании Россией международного научного центра на Шпицбергене и будет поддерживать многополярность в Арктике, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Анураг Бисен, участвовавший в создании национальной арктической стратегии Индии.
"Я в своих последних работах настоятельно рекомендую Индии поддержать российскую инициативу… Индия, разумеется, будет заинтересована. Потому что в Арктическом совете есть неравноправие, и Индия хотела бы объединить усилия в совете через многосторонние форматы", - заявил эксперт.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа Северный полюс - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Северный полюс" может стать площадкой для сотрудничества, заявил эксперт
29 июля, 03:32
Он пояснил, что после начала СВО все семь членов Арктического совета прекратили научное сотрудничество с его восьмым членом - Россией, несмотря на наличие юридических обязательств продолжать взаимодействие. Это привело к полному прекращению работы совета, что повлияло и на страны-наблюдатели, такие как Индия, поскольку они лишены права проводить научные исследования в Арктике самостоятельно и обязаны вносить свои предложения по исследованиям через стран-членов.
"Индия – один из основателей БРИКС, и там уже есть соответствующие механизмы. У нас есть меморандум об изучении полярных регионов, меморандум об окружающей среде, технологиях. К тому же стержнем отношений России и Индии является многополярность. И Индия будет поддерживать многополярность и в Арктике тоже, это в ее интересах", - указал Бисен.
При этом он отметил, что России придется противодействовать нарративу Норвегии, которая в своей недавней Белой книге по Шпицбергену цитирует не Шпицбергенский трактат, определяющий международно-правовой статус архипелага, а свои национальные законы. И Осло будет стараться использовать свое влияние на страны, с кем у Норвегии налажен высокий уровень взаимодействия, в том числе Индию, чтобы отговорить их участвовать в российской инициативе.
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9 июля, 12:28
"России нужно в ответ напоминать, что Шпицберген – это территория международного (научного) сотрудничества. И в соответствии со статьей 5 трактата должна была быть выработана соответствующая конвенция, чего так и не произошло", - напомнил эксперт.
Он подтвердил, что у России и Индии огромное пространство для взаимодействия в Арктике как на двусторонней основе, так и в формате БРИКС, включая российскую инициативу о создании международного научного центра на Шпицбергене.
По его словам, главная сфера исследований Индии в Арктике – это изучение баланса массы ледников, которые связаны с индийскими муссонами, оказывающими влияние на 58% населения и которым подвержено сельское хозяйство, дающее 20% ВВП. Кроме того, индийские ученые собирают различные характеристики арктических вод с помощью заякоренных буйковых станций. Поэтому одной из потенциальных новых сфер взаимодействия Индии с Россией на Шпицбергене могло бы стать использование подводных дронов для изучения подводной флоры и фауны, а также инициатива по созданию аналога Всемирного семенохранилища.
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным
9 июля, 12:23
В январе министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации заявил, что архипелаг Шпицберген может стать образцовым проектом международного научного сотрудничества со странами БРИКС. Он также сообщил об интересе Индии и Китая к созданию на острове научных центров и станций.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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ИндияШпицбергенРоссияАлексей ЧекунковБРИКСАрктический советСовет Федерации РФВ миреВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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