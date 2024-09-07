https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971293958.html
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50 процентов
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50 процентов
Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 50,39%, сообщил журналистам председателя избирательной комиссии региона Татьяна Малахова. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:11
2024-09-07T16:11
2024-09-07T16:11
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единая россия
кпрф
лдпр
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 50,39%, сообщил журналистам председателя избирательной комиссии региона Татьяна Малахова. "По состоянию на 15 часов явка составляет 50,39 процента. Явка на дистанционном и электронном голосования составляет 76 процентов. Комиссии работают в штатном режиме", - сказала Малахова. В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50 процентов
Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 составила 50,39%