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Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50 процентов

Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50 процентов - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50 процентов

Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 50,39%, сообщил журналистам председателя избирательной комиссии региона Татьяна Малахова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:11

2024-09-07T16:11

2024-09-07T16:11

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единая россия

кпрф

лдпр

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КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 50,39%, сообщил журналистам председателя избирательной комиссии региона Татьяна Малахова. "По состоянию на 15 часов явка составляет 50,39 процента. Явка на дистанционном и электронном голосования составляет 76 процентов. Комиссии работают в штатном режиме", - сказала Малахова. В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024