https://ria.ru/20240907/ege-1971217389.html
ФИПИ раскрыл, как школьники отвечали на вопрос про СВО в ЕГЭ по истории
ФИПИ раскрыл, как школьники отвечали на вопрос про СВО в ЕГЭ по истории - РИА Новости, 07.09.2024
ФИПИ раскрыл, как школьники отвечали на вопрос про СВО в ЕГЭ по истории
Никто из сдававших в этом году ЕГЭ по истории не ошибся при ответе на вопрос о специальной военной операции и вхождении ЛНР в состав России, следует из... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:16
2024-09-07T07:16
2024-09-07T14:35
общество
россия
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образование
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Никто из сдававших в этом году ЕГЭ по истории не ошибся при ответе на вопрос о специальной военной операции и вхождении ЛНР в состав России, следует из методических рекомендаций для учителей, подготовленных Федеральным институтом педагогических измерений на основе анализа типичных ошибок участников экзамена. В пример авторы привели задание, вошедшее в контрольно-измерительные материалы (КИМ). Ученикам предлагалось установить соответствие между событиями и фактами, относящимися к этим событиям, в частности между СВО и подписанием договора о вхождении ЛНР в состав России. "Ошибки были допущены при определении фактов, относящихся к процессам "противодействие реформам Петра I" и "преодоление Россией последствий Смутного времени". Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса "специальная военная операция", — говорится в рекомендациях. Не имели массового характера и ошибки в вопросах, где нужно было указать героя, связанного с СВО, отмечают авторы. В методических рекомендациях упоминается майор медицинской службы Александр Сеикаев, персону которого школьник должен был соотнести с событиями специальной военной операции. Сеикаев награжден орденом Мужества посмертно. Как рассказал РИА Новости заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, школьники были готовы к вопросам про СВО и хорошо с ними справились, так как есть учебник, в котором можно найти всю необходимую информацию. "Вот, в принципе, он распространен во всех школах России — под редакцией Мединского. <...> Наверное, вот это сыграло свою роль, потому что подготовиться было не очень трудно по этим заданиям", — отметил собеседник агентства. По словам Артасова, увеличение количества заданий в ЕГЭ по истории не планируется, но вопросы могут стать сложнее. "Речь может идти об углублении содержания. У нас нет заданий на причинно-следственные связи об СВО, на аргументацию, сравнения — эти задания мы не включаем в КИМы, так как в учебнике недостаточно материала, чтобы так было возможно спросить. Как только учебник будет дополнен, появится аналитика более сложная, конечно, можно будет углублять задания", — заключил разработчик. В этом году участниками основного периода проведения ЕГЭ по истории стали почти 90 тысяч человек. Средний тестовый балл составил 57, что сопоставимо с аналогичными показателями прошлых лет. Более 14 процентов выпускников показали результаты в диапазоне 81-100 баллов. Не смогли преодолеть минимальный барьер около 8,5 процента школьников.
https://ria.ru/20240905/ege-1792146961.html
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общество, россия, федеральный институт педагогических измерений (фипи), образование
Общество, Россия, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Образование
ФИПИ раскрыл, как школьники отвечали на вопрос про СВО в ЕГЭ по истории
ФИПИ: никто из школьников не допустил в ЕГЭ по истории ошибку в вопросе про СВО
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Никто из сдававших в этом году ЕГЭ по истории не ошибся при ответе на вопрос о специальной военной операции и вхождении ЛНР в состав России, следует из методических рекомендаций
для учителей, подготовленных Федеральным институтом педагогических измерений на основе анализа типичных ошибок участников экзамена.
В пример авторы привели задание, вошедшее в контрольно-измерительные материалы (КИМ). Ученикам предлагалось установить соответствие между событиями и фактами, относящимися к этим событиям, в частности между СВО и подписанием договора о вхождении ЛНР в состав России.
"Ошибки были допущены при определении фактов, относящихся к процессам "противодействие реформам Петра I
" и "преодоление Россией последствий Смутного времени". Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса "специальная военная операция", — говорится в рекомендациях.
Не имели массового характера и ошибки в вопросах, где нужно было указать героя, связанного с СВО, отмечают авторы. В методических рекомендациях упоминается майор медицинской службы Александр Сеикаев, персону которого школьник должен был соотнести с событиями специальной военной операции. Сеикаев награжден орденом Мужества посмертно.
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, школьники были готовы к вопросам про СВО и хорошо с ними справились, так как есть учебник, в котором можно найти всю необходимую информацию.
"Вот, в принципе, он распространен во всех школах России — под редакцией Мединского. <...> Наверное, вот это сыграло свою роль, потому что подготовиться было не очень трудно по этим заданиям", — отметил собеседник агентства.
По словам Артасова, увеличение количества заданий в ЕГЭ по истории не планируется, но вопросы могут стать сложнее.
"Речь может идти об углублении содержания. У нас нет заданий на причинно-следственные связи об СВО, на аргументацию, сравнения — эти задания мы не включаем в КИМы, так как в учебнике недостаточно материала, чтобы так было возможно спросить. Как только учебник будет дополнен, появится аналитика более сложная, конечно, можно будет углублять задания", — заключил разработчик.
В этом году участниками основного периода проведения ЕГЭ по истории стали почти 90 тысяч человек. Средний тестовый балл составил 57, что сопоставимо с аналогичными показателями прошлых лет. Более 14 процентов выпускников показали результаты в диапазоне 81-100 баллов. Не смогли преодолеть минимальный барьер около 8,5 процента школьников.