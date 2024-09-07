https://ria.ru/20240907/durov-1971333071.html
СМИ: действия Франции против Дурова угрожают высокотехнологичному сектору
СМИ: действия Франции против Дурова угрожают высокотехнологичному сектору - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ: действия Франции против Дурова угрожают высокотехнологичному сектору
Задержание основателя Telegram Павла Дурова властями Франции угрожает потенциалу всего высокотехнологичного сектора и может стать поворотной точкой в его... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:24
2024-09-07T22:24
2024-09-07T22:25
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задержание павла дурова во франции
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ДУБАЙ, 7 сен - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова властями Франции угрожает потенциалу всего высокотехнологичного сектора и может стать поворотной точкой в его развитии, пишет эмиратское издание The National. "Шоковые волны действий властей Франции против господина Дурова, вероятно, предвещают более осторожное отношение к тому, что предполагалось как неограниченный потенциал высокотехнологичных компаний в целом", - говорится в публикации издания. Отмечается, что никто из создателей крупнейших социальных платформ, кроме Павла Дурова, никогда не был обвинен в каком-либо преступлении, несмотря на весь спектр проблем и вопросов, вызванных действиями их пользователей в течение многих лет. "Собственно трения Telegram с правительствами не являются чем-то новым, но задержание его начальника является беспрецедентным в истории того, как глобальные высокотехнологичные компании появились, чтобы доминировать в жизни XXI века. Аналитики, инвесторы, сотрудники и пользователи должны испытывать опасения в отношении того, что может произойти дальше для сектора с точки зрения государственного надзора", - подчеркивается в материале. Проводя параллели с основателем Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) Марком Цукербергом и его отношениями с надзорными органами, издание констатирует, что безопаснее создавать глобальную технологическую платформу, если вы являетесь американцем. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240907/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html
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франция, россия, париж, павел дуров, марк цукерберг, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Россия, Париж, Павел Дуров, Марк Цукерберг, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
СМИ: действия Франции против Дурова угрожают высокотехнологичному сектору
The National: задержание Дурова властями Франции угрожает высоким технологиям
ДУБАЙ, 7 сен - РИА Новости.
Задержание основателя Telegram Павла Дурова властями Франции угрожает потенциалу всего высокотехнологичного сектора и может стать поворотной точкой в его развитии, пишет эмиратское издание
The National.
"Шоковые волны действий властей Франции против господина Дурова, вероятно, предвещают более осторожное отношение к тому, что предполагалось как неограниченный потенциал высокотехнологичных компаний в целом", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что никто из создателей крупнейших социальных платформ, кроме Павла Дурова, никогда не был обвинен в каком-либо преступлении, несмотря на весь спектр проблем и вопросов, вызванных действиями их пользователей в течение многих лет.
"Собственно трения Telegram с правительствами не являются чем-то новым, но задержание его начальника является беспрецедентным в истории того, как глобальные высокотехнологичные компании появились, чтобы доминировать в жизни XXI века. Аналитики, инвесторы, сотрудники и пользователи должны испытывать опасения в отношении того, что может произойти дальше для сектора с точки зрения государственного надзора", - подчеркивается в материале.
Проводя параллели с основателем Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) Марком Цукербергом
и его отношениями с надзорными органами, издание констатирует, что безопаснее создавать глобальную технологическую платформу, если вы являетесь американцем.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.