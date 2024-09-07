https://ria.ru/20240907/chs-1971220541.html

В Воронежской области ввели режим ЧС после падения беспилотника

В Воронежской области ввели режим ЧС после падения беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024

В Воронежской области ввели режим ЧС после падения беспилотника

В Острогожском районе Воронежской области, где ночью началась детонация взрывоопасных предметов, объявили режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:12

2024-09-07T08:12

2024-09-07T11:02

происшествия

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

острогожский район

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Острогожском районе Воронежской области, где ночью началась детонация взрывоопасных предметов, объявили режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы", — написал он. По словам губернатора, пока в ПВР находятся несколько десятков человек, большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых.По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Оценку возможных повреждений проведут только после полной ликвидации последствий детонации, добавил Гусев.Минувшей ночью в Острогожском районе сбили украинский беспилотник. При его падении возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация. Жителей одного села эвакуировали в соседний населенный пункт.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240907/svo-1971092055.html

воронежская область

острогожский район

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), острогожский район