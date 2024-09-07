https://ria.ru/20240907/bilety-1971216513.html

Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты

Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.09.2024

Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты

Глава Минтранс Роман Старовойт в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума объяснил, с чем связано подорожание авиабилетов. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:05

2024-09-07T07:05

2024-09-07T11:38

экономика

россия

владивосток

роман старовойт

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Минтранс Роман Старовойт в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума объяснил, с чем связано подорожание авиабилетов."Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем", — сказал он. Примерно такая же ситуация и в мире, продолжил министр. "Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney. Поэтому, взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех", — добавил Старовойт.Он привел данные ФАС, согласно которым в первом полугодии цена авиаперелета по России выросла почти на 20 процентов, составив в среднем 9150 рублей. Пассажирам глава Минтранса посоветовал заранее покупать билеты. По его словам, примерно 70-80 процентов таких билетов, продаются по ценам ниже экономически обоснованного тарифа, а 20 процентов — как правило, выше."Поэтому если заранее планируете свою поездку, особенно это касается летних отпусков, то можно приобрести билеты по доступной цене", — подчеркнул глава Старовойт.Он также напомнил о том, что правительство субсидирует авиаперевозки — в этом году 16 миллиардов рублей выделили только на дальневосточном направлении.Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240907/mintrans-1971215532.html

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экономика, россия, владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)