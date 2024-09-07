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Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.09.2024
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07:05 07.09.2024 (обновлено: 11:38 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/bilety-1971216513.html
Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты
Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.09.2024
Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты
Глава Минтранс Роман Старовойт в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума объяснил, с чем связано подорожание авиабилетов. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:05
2024-09-07T11:38
экономика
россия
владивосток
роман старовойт
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Минтранс Роман Старовойт в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума объяснил, с чем связано подорожание авиабилетов."Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем", — сказал он. Примерно такая же ситуация и в мире, продолжил министр. &quot;Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt &amp; Whitney. Поэтому, взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех&quot;, — добавил Старовойт.Он привел данные ФАС, согласно которым в первом полугодии цена авиаперелета по России выросла почти на 20 процентов, составив в среднем 9150 рублей. Пассажирам глава Минтранса посоветовал заранее покупать билеты. По его словам, примерно 70-80 процентов таких билетов, продаются по ценам ниже экономически обоснованного тарифа, а 20 процентов — как правило, выше."Поэтому если заранее планируете свою поездку, особенно это касается летних отпусков, то можно приобрести билеты по доступной цене", — подчеркнул глава Старовойт.Он также напомнил о том, что правительство субсидирует авиаперевозки — в этом году 16 миллиардов рублей выделили только на дальневосточном направлении.Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240907/mintrans-1971215532.html
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экономика, россия, владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Роман Старовойт, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты

Старовойт: Минтранс видит несколько причин роста цен на авиабилеты

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Минтранс Роман Старовойт в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума объяснил, с чем связано подорожание авиабилетов.
"Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем", — сказал он.
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Примерно такая же ситуация и в мире, продолжил министр.
«

"Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney. Поэтому, взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех", — добавил Старовойт.

Он привел данные ФАС, согласно которым в первом полугодии цена авиаперелета по России выросла почти на 20 процентов, составив в среднем 9150 рублей.
Пассажирам глава Минтранса посоветовал заранее покупать билеты. По его словам, примерно 70-80 процентов таких билетов, продаются по ценам ниже экономически обоснованного тарифа, а 20 процентов — как правило, выше.
«
"Поэтому если заранее планируете свою поездку, особенно это касается летних отпусков, то можно приобрести билеты по доступной цене", — подчеркнул глава Старовойт.
Он также напомнил о том, что правительство субсидирует авиаперевозки — в этом году 16 миллиардов рублей выделили только на дальневосточном направлении.
Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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ЭкономикаРоссияВладивостокРоман СтаровойтДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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