https://ria.ru/20240907/bespilotniki-1971250733.html

В ОДКБ призвали уделять особое внимание применению беспилотников

В ОДКБ призвали уделять особое внимание применению беспилотников - РИА Новости, 07.09.2024

В ОДКБ призвали уделять особое внимание применению беспилотников

Особое внимание в ходе проводимых в Киргизии военных учений “Взаимодействие-2024” нужно уделить применению беспилотников и борьбе с ними, сообщил в субботу... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:37

2024-09-07T12:37

2024-09-07T12:37

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Особое внимание в ходе проводимых в Киргизии военных учений “Взаимодействие-2024” нужно уделить применению беспилотников и борьбе с ними, сообщил в субботу начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. “В настоящее время обстановка в мире характеризуется стратегической нестабильностью, сохраняется острота региональных конфликтов. В Центральноазиатском регионе на высоком уровне сохраняются риски и вызовы, связанные с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным распространением оружия, наркотических средств и психотропных веществ”, - заявил начштаба на церемонии открытия учений. Он подчеркнул, что главной целью командно-штабного учения является обеспечение готовности органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по их предназначению. “Нами учитывался опыт современных вооруженных конфликтов. Постоянно меняющиеся формы и способы ведения боевых действий требуют их глубокого анализа, изучения и освоения в ходе оперативной и боевой подготовки. Особое внимание необходимо уделить применению беспилотной летательной авиации и противодействию ей, средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, что в настоящее время является наиболее актуальным на поле боя. В этот раз отработка наших практических действий будет осуществляться и в водной акватории с применением боевых катеров”, - подчеркнул Сердюков. Он добавил, что в ходе предстоящих учений планируется отработать варианты возможных действий, которые в последующем будут использоваться при применении Коллективных сил в реальных условиях обстановки. С 3 по 15 сентября на территории Киргизии проводятся военные учения "Взаимодействие-2024", "Поиск-2024" и "Эшелон-2024", объединяющие подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ. В них примут участие подразделения вооруженных сил Киргизии, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. В рамках учений планируется отработать вопросы военной разведки, подготовки и проведения совместной операции по разрешению вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20240829/uchenija-1969161776.html

https://ria.ru/20240904/armeniya-1970512756.html

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киргизия, белоруссия, казахстан, андрей сердюков, одкб