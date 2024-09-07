https://ria.ru/20240907/aviabilety-1971218582.html

Минтранс рассчитывает на сдерживание роста цен на авиабилеты

Минтранс рассчитывает на сдерживание роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.09.2024

Минтранс рассчитывает на сдерживание роста цен на авиабилеты

Минтранс РФ рассчитывает, что "мокрый лизинг" и каботажные авиаперевозки помогут в сдерживании роста цен на авиабилеты, заявил в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:33

2024-09-07T07:33

2024-09-07T07:33

экономика

россия

владивосток

роман старовойт

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает, что "мокрый лизинг" и каботажные авиаперевозки помогут в сдерживании роста цен на авиабилеты, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Мокрый лизинг" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. А каботажные авиаперевозки подразумевают право иностранной компании выполнять полеты между пунктами внутри другой страны либо между третьими странами. Отвечая на вопрос, какие механизмы разрабатываются Минтрансом для сдерживания цен на билеты, Старовойт сказал: "Мы их несколько рассматриваем, и некоторые из них уже используются. Это так называемый "мокрый лизинг". Так, "Аэрофлот" сейчас ведет переговоры с авиакомпанией "Аврора" о таком механизме. Еще одним вариантом являются каботажные авиационные перевозки. Здесь мы готовы работать с нашими зарубежными партнерами и ведем переговоры". Глава Минтранса добавил, что зарубежные партнеры уже "внимательно изучают" возможность каботажных перевозок между странами. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, россия, владивосток, роман старовойт, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)