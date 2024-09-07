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В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти

В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти - РИА Новости, 07.09.2024

В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти

Чертановский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды, указывается в картотеке... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:45

2024-09-07T16:45

2024-09-07T19:31

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды, указывается в картотеке суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в карточке дела. Нестеренко вменяют статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Максимальный срок лишения свободы — шесть лет.По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела на преподавателя, который также входит в состав участковой комиссии от партии "Яблоко", стали несколько украинских песен, размещенных на его странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240809/istochnik-1965087318.html

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происшествия, москва, россия, мгту имени баумана, яблоко