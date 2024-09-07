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В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти - РИА Новости, 07.09.2024
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16:45 07.09.2024 (обновлено: 19:31 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/arest-1971299798.html
В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти
В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти - РИА Новости, 07.09.2024
В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти
Чертановский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды, указывается в картотеке... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:45
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды, указывается в картотеке суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в карточке дела. Нестеренко вменяют статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Максимальный срок лишения свободы — шесть лет.По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела на преподавателя, который также входит в состав участковой комиссии от партии "Яблоко", стали несколько украинских песен, размещенных на его странице в соцсети "ВКонтакте".
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происшествия, москва, россия, мгту имени баумана, яблоко
Происшествия, Москва, Россия, МГТУ имени Баумана, Яблоко
В Москве арестовали преподавателя Бауманки по делу о разжигании ненависти

В Москве суд арестовал преподавателя Бауманки по делу о разжигании вражды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды, указывается в картотеке суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в карточке дела.
Нестеренко вменяют статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Максимальный срок лишения свободы — шесть лет.
По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела на преподавателя, который также входит в состав участковой комиссии от партии "Яблоко", стали несколько украинских песен, размещенных на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В России осудили семерых экстремистов из "Белой масти", сообщил источник
9 августа, 03:54
 
ПроисшествияМоскваРоссияМГТУ имени БауманаЯблоко
 
 
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