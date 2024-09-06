https://ria.ru/20240906/zarplata-1970950271.html

Российские компании увеличили предложения по зарплате

Российские компании увеличили предложения по зарплате - РИА Новости, 06.09.2024

Российские компании увеличили предложения по зарплате

Российские компании в июне-августе увеличили зарплатные предложения в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом: новым сотрудникам теперь готовы платить по 67... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:22

2024-09-06T04:22

2024-09-06T04:22

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские компании в июне-августе увеличили зарплатные предложения в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом: новым сотрудникам теперь готовы платить по 67 219 рублей в месяц при полной занятости — среди городов в лидерах роста оказались Ставрополь и Краснодар, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа". "В целом по России летом текущего года средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 9% за год и составили 67 219 рублей в месяц при полной занятости. В условиях дефицита регионы конкурируют за кадры со столицами, от чего темпы роста средних зарплатных предложений у них зачастую выше", — отмечают авторы исследования, основываясь на своей базе вакансий. "Наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован в Ставрополе и Краснодаре — он составил 16% при сравнении с суммой за лето 2023 года. В среднем кандидатам в Ставрополе предлагают около 54 031 в месяц за полный рабочий день, а в Краснодаре — 66 196 рублей", — говорится в исследовании. Эксперты также отметили активный рост зарплатных предложений для соискателей в Сочи. Там зарплатные предложения выросли на 14%, до 60 422 рублей. Еще в число лидеров роста попали Самара (13%, до 63 673 рублей) и Воронеж (12%, до 62 911 рублей). Для сравнения, в Москве средние зарплатные предложения год к году увеличились на 8% (78 232 рубля), а в Санкт-Петербурге — на 6% (70 671 рубль). "В основном в лидеры по приросту средних зарплатных предложений вошли южные города — Ставрополь, Краснодар и Сочи. В этих популярных туристических регионах в летний сезон традиционно появляется большое количество рабочих мест, особенно в сфере общественного питания, туризма и гостеприимства. Ввиду возросшего спроса на сотрудников работодатели повышают зарплатные предложения для соискателей, чтобы привлечь нужных специалистов", — прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. По данным Росстата, реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%.

https://ria.ru/20240904/zarplata-1970448943.html

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россия

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)