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Российские компании увеличили предложения по зарплате - РИА Новости, 06.09.2024
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04:22 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/zarplata-1970950271.html
Российские компании увеличили предложения по зарплате
Российские компании увеличили предложения по зарплате - РИА Новости, 06.09.2024
Российские компании увеличили предложения по зарплате
Российские компании в июне-августе увеличили зарплатные предложения в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом: новым сотрудникам теперь готовы платить по 67... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:22
2024-09-06T04:22
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские компании в июне-августе увеличили зарплатные предложения в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом: новым сотрудникам теперь готовы платить по 67 219 рублей в месяц при полной занятости — среди городов в лидерах роста оказались Ставрополь и Краснодар, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа". "В целом по России летом текущего года средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 9% за год и составили 67 219 рублей в месяц при полной занятости. В условиях дефицита регионы конкурируют за кадры со столицами, от чего темпы роста средних зарплатных предложений у них зачастую выше", — отмечают авторы исследования, основываясь на своей базе вакансий. "Наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован в Ставрополе и Краснодаре — он составил 16% при сравнении с суммой за лето 2023 года. В среднем кандидатам в Ставрополе предлагают около 54 031 в месяц за полный рабочий день, а в Краснодаре — 66 196 рублей", — говорится в исследовании. Эксперты также отметили активный рост зарплатных предложений для соискателей в Сочи. Там зарплатные предложения выросли на 14%, до 60 422 рублей. Еще в число лидеров роста попали Самара (13%, до 63 673 рублей) и Воронеж (12%, до 62 911 рублей). Для сравнения, в Москве средние зарплатные предложения год к году увеличились на 8% (78 232 рубля), а в Санкт-Петербурге — на 6% (70 671 рубль). "В основном в лидеры по приросту средних зарплатных предложений вошли южные города — Ставрополь, Краснодар и Сочи. В этих популярных туристических регионах в летний сезон традиционно появляется большое количество рабочих мест, особенно в сфере общественного питания, туризма и гостеприимства. Ввиду возросшего спроса на сотрудников работодатели повышают зарплатные предложения для соискателей, чтобы привлечь нужных специалистов", — прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. По данным Росстата, реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%.
https://ria.ru/20240904/zarplata-1970448943.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Российские компании увеличили предложения по зарплате

Российские компании увеличили предложения по зарплате на девять процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские компании в июне-августе увеличили зарплатные предложения в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом: новым сотрудникам теперь готовы платить по 67 219 рублей в месяц при полной занятости — среди городов в лидерах роста оказались Ставрополь и Краснодар, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа".
«
"В целом по России летом текущего года средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 9% за год и составили 67 219 рублей в месяц при полной занятости. В условиях дефицита регионы конкурируют за кадры со столицами, от чего темпы роста средних зарплатных предложений у них зачастую выше", — отмечают авторы исследования, основываясь на своей базе вакансий.
"Наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован в Ставрополе и Краснодаре — он составил 16% при сравнении с суммой за лето 2023 года. В среднем кандидатам в Ставрополе предлагают около 54 031 в месяц за полный рабочий день, а в Краснодаре — 66 196 рублей", — говорится в исследовании.
Эксперты также отметили активный рост зарплатных предложений для соискателей в Сочи. Там зарплатные предложения выросли на 14%, до 60 422 рублей. Еще в число лидеров роста попали Самара (13%, до 63 673 рублей) и Воронеж (12%, до 62 911 рублей). Для сравнения, в Москве средние зарплатные предложения год к году увеличились на 8% (78 232 рубля), а в Санкт-Петербурге — на 6% (70 671 рубль).
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"В основном в лидеры по приросту средних зарплатных предложений вошли южные города — Ставрополь, Краснодар и Сочи. В этих популярных туристических регионах в летний сезон традиционно появляется большое количество рабочих мест, особенно в сфере общественного питания, туризма и гостеприимства. Ввиду возросшего спроса на сотрудников работодатели повышают зарплатные предложения для соискателей, чтобы привлечь нужных специалистов", — прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
По данным Росстата, реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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